Segur que ho recordareu, demà dissabte farà una setmana de la polèmica festa en una discoteca de Barcelona, la discoteca “Pampara Tarde”. Una festa adreçada a joves d'entre 14 i 16 anys, que ha trascendit perquè la pròpia discoteca va fer públic un vídeo que s'ha fet viral, on es veu a alguns d'aquests joves “perreando”. La polèmica ha obert tot un debat sobre la hiper-sexualització de les noies, d'això en parlem després, però també sobre les condicions que reunia aquesta discoteca. Tenia 2 expedients oberts.

SI tenia dos expedients perquè no disposava de llicència com a discoteca sinó com a oficina. Això vol dir que no reunia les condicions de seguretat que s'esperen en una recinte on es reuneixen desenes de joves en una festa. Sorprén i així ens ho ha reconegut la patronal d'oci nocturn, Fecalon, que s'hagi fet una festa com aquésta, en un local que consta com a oficina sense que l'administració ho hagi frenat. Fernando Martínez, que és secretari general de Fecalon, creu que alguna cosa ha fallat, perquè quan es tracta de menors, els permisos són molt restrictius

Fernando Martínez, desde Fecalon, demana més inspeccions, aquésta és la clau per evitar que passin coses com aquesta festa. I especialment inspèccions en locals que ja estan sota sospita i que tenen expedients oberts, com era aquest cas. Per una qüestió de seguretat peró també perquè fan mal al sector, amb una competència deslleial

Això pel que fa a la seguretat de la discoteca, que en realitat tenia llicència d'oficina, però també hi ha un altre debat, i com dèiem abans, és la hiper-sexualització dels menors. Moltes vegades no són conscients, però què diuen adolescents i pares?

Per resumir-ho d'alguna manera, molts creuen que s'ha fet un gra massa amb aquesta polèmica. De fet, la Claire, que és una de les noies que va anar a la festa diu que només estaven ballant. Ella té 15 anys, i li ha explicat als companys de Planta Baixa, que només s'estaven divertint, sense més connotacions

El seu pare, que es diu Bernat, tampoc hi veu el drama. Reconeix que el “perreo” és un ball provocador, però diu que és una qüestió de confiança, i éll confia en la seva filla.

Les famílies, ja veiem que no troben gaire problemes amb la polèmica d'aquesta festa, però què diuen els psicòlegs? Ho veuen de la mateixa manera?

D'entrada no creuen que sigui un tipus de ball totalment innocent. Hem parlat amb un psicòleg infanto-juvenil. Es diu Joan Roa, i ens ha dit que, tot i que les noies no hi vegin un contingut més sexual, sí que haurien de fer una reflexió sobre el que estan escoltant.

Aquest psicòleg, Joan Roa, fa una altra reflexió. Fa molts de temps que s'està lluitant per la igualtat, i ara es podria fer marxa enrera per una qüestió de modes o cançons. I ha insistit molt en què determinats referents no sempre són els millors.













