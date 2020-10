Eduard Porta és expert en comunicació i tecnologia mòbil i cada dimarts ens explica a La Linterna Catalunya totes les novetats del sector:

• El Departament de Justícia dels EUA demanda a Google per monopoli en el mercat de cerques i publicitat en Internet



El Departament de Justícia dels Estats Units i onze fiscals generals estatals han presentat una demanda antimonopoli contra Google acusant la tecnològica d'abusar de la seva posició dominant en el mercat de cerques i de la publicitat en Internet. D'aquesta manera el govern estatunidenc posa en marxa un dels casos antimonopoli més grans de la història del país des del presentat contra Microsoft fa més de 20 anys.

La resposta de Google no s'ha fet esperar. En un missatge publicat en Twitter, la tecnològica afirma que “la demanda del Departament de Justícia és profundament errònia” i afegeix que “la gent usa Google perquè així ho desitja, no perquè es vegi obligada a fer-ho o perquè no pugui trobar alternatives”.



OnePlus revela dos nous telèfons de la família Nord, partint de 199€



Durant la presentació One Plus Nord es va deixar caure que pròximament se sumarien altres telèfons, i ara podem posar-los nom: són els N10 5G i N100.

El Nord N10 5G és un telèfon dotat amb connectivitat sub-6 GHz gràcies a la seva chipset Snapdragon 690. També posseeix una pantalla a 90 Hz i una càmera de quatre sensors

El preu del N10 5G serà de 349 euros. Ja es pot reservar en el seu lloc web.

El N100, es tracta de la classe de telèfon de tall molt assequible, incorpora un chipset Snapdragon 460 de prestacions purament utilitàries i una pantalla HD+ que tampoc aporta res particularment nou. El bo és la seva bateria. Amb un total de 5.000 mAh, hauria de brindar una autonomia molt elevada, especialment si es considera que la resta del maquinari és bastant modest.

El preu del OnePlus Nord N100 és de 199 euros



• Ja disponible l'actualització d'octubre de Windows 10



La política d'actualitzacions de Microsoft ha canviat de nou, ara per a recuperar un ritme centrat en pegats de menor grandària i per tant menys susceptibles a generar inesperats maldecaps. És el cas de l'actualització d'octubre, també coneguda com 20H2, que ja es troba disponible de manera pública

Els canvis introduïts en l'actualització d'octubre de 2020 són relativament petits i centrats en la usabilitat del sistema operatiu. El més destacable és el redissenyo del menú Inici, que ara s'adapta a la manera nocturna

L'actualització d'octubre de Windows 10 incorpora millores en la seguretat biomètrica i l'administració de dispositius, major protecció contra malware via Windows Defensar Application Guard i optimitzacions d'estabilitat.



• Una fallada de maquinari en diversos receptor HDMI 2.1 impedeix mostrar vídeo 4K HDR a 120 Hz amb Xbox Sèries X i Nvidia RTX



Divendres passat es publicava que diversos receptors de Denon, Marantz i Yamaha dotats amb HDMI 2.1 tenien problemes a l'hora de mostrar imatge a resolució 4K, amb 120 Hz i *HDR activat

El problema en qüestió resideix en un chipset HDMI 2.1 fabricat per Panasonic i amb un defecte d'origen relacionat amb la implementació de l'estàndard. Tant Sound United (matriu de Denon i Marantz) com Yamaha asi ho han confirmat

Quan es compleixen les tres condicions (resolució, refresc i rang dinàmic), la pantalla es queda en negre. N'hi ha prou amb desactivar el *HDR perquè la imatge torni a aparèixer.