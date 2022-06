Es disparen les malalties infeccioses

La retirada de la mascareta en interiors ha fet que es disparin el nombre de malalties infecciones que es detecten sobretot en nens. Les urgències pediàtriques han rebut des de l'abril entre un 30% i un 50% més de casos de virus com el de la grip, un fet que sorprèn perquè aquest virus no acostuma a circular en aquestes dates. Avui parlem amb el Pepe Serrano, que és pediatra de la Societat Catalana de Pediatria, qui ens diu: “El que passa és que després de dos anys sense mascareta, la majoria de nens no han desenvolupat anticossos contra malalties que no siguin la Covid. El que ens ha passat no ho havíem viscut mai, i ara estem vivint un allau de malalties infecciones, la majoria infantils, i estem tenint una primavera que per climatologia és un estiu. És sorprenent que ara s'estiguin detectant casos de grip. Hi ha el que podríem dir un deute immunològic, és a dir, tots aquells que hauríen hagut de passar la grip no l'han passat perquè tenien mesures de protecció. I a més també es fan més testos diagnòstics. Pel que fa a la prevenció o al que s'ha de fer... no hi ha una solució màgica. El que si es pot fer és vacunar als infants de totes aquelles malalties que tinguin vacuna, això és molt important. És normal que amb la por que hi havia a sortir de casa, la gran congestió que hi ha hagut als ambulatoris, potser alguns pares no han vacunat als seus fills d'algunes malalties quan tocava. Doncs que ho facin el més aviat possible. Altres coses que podem fer és prendre mesures de higiene més enllà de les mascaretes: rentat de mans, distància social i no portar als nens als centres escolars quan estiguin malalts, una cosa molt important.