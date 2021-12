Es dispara la venda de tests d'antígens a les farmàcies

Quan falten menys de 15 dies per entrar de ple en la setmana de Nadal, la de més sopars i dinars d'empresa, s'ha disparat la venda de testos d'antígens a les farmàcies. En alguns casos les vendes s'han multiplicat per quatre durant els primers dies de desembre. I això passa tot i la crida que feia divendres el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, de no fer aquesta mena d'àpats. Les farmàcies asseguren que el suministrament està garantit i no es preveu una pujada de preus. Parlem amb l'Antoni Torres, que és el president de la Federació de Farmàcies, que ens diu que: “Sí, la venda d'antígens aquests darrers dies s'ha disparat. Això succeeix per diversos motius: El primer és que aquests tests van en consonància amb el nombre de positius. Quan els positius pugen, es venen més tests, i ara per desgràcia estan pujant. Quan els números baixes, també baixa la venda de testos. Hi ha d'haver testos per tothom, no hi ha cap motiu per pensar que deixi d'haver tests disponibles a les farmàcies. Però he de dir que, com sempre, amb el tema de la Covid, ningú pot assegurar res al 100%. El que passa és que aquí no tenim un problema de producció de tests, com passava en el seu moment amb les mascaretes. Així que en principi no ha d'haver cap problema de distribució de tests. Quan no hi ha producte, es dispara el preu, però això no està passant ni està previst que passi. Durant el confinament, per exemple, hi havia producció de molts productes, però no hi havia com transportar-lo, la qual cosa feia que el preu es disparés. Però si no passa res extraordinari, tant la producció com la distribució de tests a Catalunya funcionen de forma normal i la població no ha de patir per quedar-se sense tests a la farmàcia ni perque pugin els seus preus. “