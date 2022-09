Es dispara la venda de llenya

Tot i que el preu ha pujat, i encara podria pujar més, les vendes de llenya s'han avançat i les comandes són més grans, per por de quedar-se sense, de cara a un hivern de crisi energètica

Davant les perspectives d'un hivern complicat per la crisi energètica, els compradors de llenya estan sent més previsors. Des del sector, Alfred López Bandera, de Llenyes Empordà, explica que la compra d'aquest any s'ha avançat, principalment perquè és un combustible molt més barat que no pas el gasoil.

"En compraven una tona ara al setembre i una altra al gener, iaras'estaquedant dues o tres tones. S'estimen més que els en sobri per a l'any que ve que no quedar-se sense."

És el cas d'un dels seus clients, que veuen la llenyauna possibilitat d'estalvi per als que, com ell, tenen llar de foc o estufes.

"En previsió del preu del gasoil, aquest hivern farem servir més llenya que abans per estalviar gasoil. El preu de la llenya ha pujat una mica, però no pas com el gasoil, que és tan car."

Tot i que no arribarà als preus del gasoil o el gas, el següent reportatge explica per què tant la llenya com el pèl·let per a estufes i calderes també s'han encarit i encara podrien pujar més