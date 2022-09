Discussions per les tasques de neteja, un problema generalitzat que es pot solucionar

Les tasques deneteja de la llar són una obligació que no agrada a pràcticament ningú. Tant és així que n'hi ha que descuiden els seus deures i això origina discussions i malentesos.

Segons un estudi el 58% dels espanyols ha discutit amb els seus convivents per aquest tema.

Segons l'informe, les generacions més joves són les que tenen més enganxades per qüestions d'higiene domèstica. Els que més, els de 25 a 34 anys, un 65% dels quals ha discutit alguna vegada per aquest motiu. Els segueixen de prop els de 18 a 24, amb un 63%. Els que menys es barallen són els de 55 a 65 anys, amb un 43%.

Pel que fa a tasques més odiades, encapçala el podi planxar, amb un 57% de detractors, seguit de treure la pols (26%), fregar els plats (14%) i treure les escombraries (12%).

En qualsevol cas, les tasaques de la llar haurien de ser compartides. Quan a casa hi conviuen més persones (companys de pis o infants), la cosa es pot complicar o simplificar, segons ens ho plantegem. Si ens ho proposem, les tasques no tenen per què suposar un maldecap per a ningú. Almenys això és el que diu Ana Sancho, coautora del llibre Tasques compartides, família feliç (Litera).

Quina és la millor manera de fer-ho

La teoria de Sancho és que, per començar, cadascú s’ha de responsabilitzar de les seves coses. “L’habitació, roba i tasques personals de cadascú són de cadascú”, sentencia l’experta, que afegeix que l’organització més elàstica la trobarem en les tasques comunes de cada dia, com parar i desparar taula, posar el rentaplats, les rentadores o estendre la roba.



“En aquestes tasques diàries comunes és on cal fer el repartiment”, explica. “Jo aquí deixaria flexibilitat perquè cadascú esculli el que podria fer i establir uns torns amb un calendari de rotació setmanal”. Sancho insisteix que és molt important fer-se una graella de tasques. “Així cadascú sap el que li toca i si algú se’n descuida, els altres l’hi recorden”.