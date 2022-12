El 90% de discoteques catalanes preveuen fer sold out per Cap d'Any

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (FECASARM) preveu que la gran majoria dels locals d'oci nocturn i discoteques catalanes s'omplinespecialment el dia de Cap d'Any. Joaquim Boadas, secretari General de FECASARM, assegura que les previsions són "molt bones", i que tant els locals d'oci nocturn com els restaurants preveuen facturar més que l'any 2019, l'últim abans de la pandèmia.

Entre els motius d'aquestes bones previsions hi ha l'ampliació de l'horari d'obertura de l'oci nocturn per primera vegada des d'abans de la pandèmia. A partir d'aquest dimecres, els locals de restauració, bars i bars musicals podran obrir mitja hora més cada nit i una hora més per Cap d'Any, mentre que les discoteques ampliaran una hora totes les nits i una hora i mitja per Cap d'Any (fins a les 7.30h).

En un context d'inflació, Boadas assegura que els locals han hagut d'apujar els preus, "però no tant com els han incrementat els costos". Tot i això, confia que "les ganes de tornar a gaudir d'aquests espais" compensin aquestes pujades. La patronal també ha demanat al Departament d'Interior que la policia supervisi els possibles botellots i festes il·legals perquè no hi hagi competència deslleial: "aquesta pujada de preus pot comportar que la gent faci la festa pel seu compte", diu Boadas.

Pel que fa als sopars d'empresa, el ritme de reserves avança "molt positivament". Els sopars es van començar a fer durant el Pont de la Puríssima i molts restaurants ja tenen les taules plenes per a les setmanes vinents. De fet, aquest any els festius es concentren en cap de setmana; això aglutina les celebracions en uns dies molt concrets i fa que alguns restaurants rebin més peticions de les que poden atendre.