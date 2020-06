La diputació de Barcelona presenta el seu pla contra incendis forestals

El dispositiu d’aquest any 2020 constarà d’una plantilla de 259 persones que han estat contractades per la Diputació durant la campanya d’estiu.

Aquestes persones atendran un total de 484.813 hectàrees forestals, que representen el 98,7 % de la superfície forestal de la demarcació de Barcelona. Cal recordar que l’horari de treball cobreix les hores de màxim perill d’incendi forestal i és el comprès entre les 12:30 i les 19:30 hores, durant tots els dies de la setmana del període establert.

Aquest dispositiu compta també amb la participació de 273 ajuntaments, 125 agrupacions de defensa forestal (ADF), 9 federacions d'agrupacions de defensa forestal i altres administracions per aquest objectiu comú. D’entre les novetats d’aquest any destaca la incorporació dels municipis de Sant Cugat del Vallès, Calaf, Cerdanyola del Vallès i Santa Maria de Besora; així com el nou disseny de la imatge dels 114 vehicles, que la Diputació ha contractat per la campanya, amb la voluntat, així, d’incrementar-ne la seva visibilitat.

Estructura operativa

Els mitjans tècnics i humans del PVI 2020 es distribueixen en tres sectors de prevenció: Metropolità Nord, Metropolità Sud i Centre, que engloben l’equivalent a tres o quatre comarques.

A cada sector hi ha centres de control ubicats principalment als parcs de bombers de la Generalitat. En aquests centres de comunicacions hi ha un operador que està permanentment en contacte amb els punts de vigilància fixa i amb les diferents unitats mòbils d'informació i vigilància.

Els centres de control estan en contacte, a més a més, amb les diferents entitats relacionades amb la prevenció i extinció d’incendis, amb qui comparteixen informació i, en cas d’emergència, de manera més intensa. També mantenen una comunicació contínua amb el centre de control central ubicat a Barcelona, que centralitza la informació dels diferents sectors i la canalitza a la direcció del PVI.

El dispositiu té assignats, a més, operadors a la sala central del Cos d’Agents Rurals a Torreferrussa que mantenen contacte permanent amb el control central amb l’objectiu de que les incidències detectades pels informadors puguin arribar al Cos d’Agents Rurals, i a l’inrevés.

Els responsables del control gestionen l’operativa i fan el seguiment dels centres de control, les unitats mòbils d'informació i els punts de vigilància fixa del seu àmbit.

Coordinació amb altres entitats

La campanya del PVI ressalta per la seva coordinació amb altres entitats relacionades amb la prevenció i extinció d’incendis, mitjançant les reunions de coordinació que es fan abans i, periòdicament, durant els mesos d’estiu.

A més existeixen diferents procediments i protocols d’actuació consensuats amb els Bombers de la Generalitat, els Mossos d’Esquadra, les policies locals i les ADF.

Des del 1996

El PVI es va iniciar l’any 1996 amb una prova pilot a la comarca de l’Alt Penedès i es va estendre l’any 2000 a gairebé tots els municipis amb superfície forestal de la demarcació de Barcelona.

En aquestes dues dècades s’ha constatat una sensibilització dels ciutadans i una disminució molt marcada de les conductes de risc.

En aquest sentit, es continuarà treballant en la línia encetada en anteriors campanyes per intensificar els esforços d’informació i dissuasió en aquells punts concrets on es concentra la població usuària de les zones forestals, sense oblidar la vigilància en aquelles zones més sensibles i/o desprotegides amb un èmfasi especial la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona.

Per fer-ho possible, es contracta personal per cobrir el territori forestal amb unitats mòbils d’informació i vigilància, amb un reforç de vigilància fixa en espais naturals d’alt valor paisatgístic, ecològic i cultural.

L’experiència d’aquestes dues dècades d’existència del PVI evidencia la gran importància que té informar de la normativa de prevenció d’incendis forestals a la ciutadania per tal de disminuir les conductes de risc. Es constata, doncs, l’efectivitat de la presència de les unitats mòbils d’informació i vigilància per fer-ho possible. És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona vol continuar aquesta línia de suport al territori durant la campanya 2020, proporcionant una informació de qualitat que dissuadeixi pràctiques i/o accions que comportin risc d’incendi forestal.