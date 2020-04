La Diputació de Barcelona inicia la distribució als ajuntaments de kits de detecció ràpida de coronavirus

Els tests s’han començat a distribuir als ajuntaments de la demarcació per a la gestió i prevenció de riscos en els col·lectius de treballadors municipals dels serveis essencials com són: policia local, serveis d’atenció domiciliària, brigades de neteja, personal funerari i protecció civil, entre d’altres, per tal d’assegurar que aquests professionals treballen amb garanties i poden continuar prestant els seus serveis. També se n’han fet arribar al personal dels serveis bàsics que presta la Diputació, sobretot al Centre Residencial RESPIR per a estades temporals de gent gran, al recinte Mundet de Barcelona, i a les unitats mòbils del Servei Local de Teleassistència.

Aquests aparells de detecció ràpida de coronavirus han de ser manipulats per personal sanitari. Des de la Diputació de Barcelona s’han facilitat les instruccions d’ús i altres informacions addicionals sobre l’administració de la prova.

La Diputació de Barcelona ha rebut 282 peticions d’ajuntaments per obtenir material sanitari, la qual cosa representa un 90% dels municipis de la província de Barcelona que han fet aquesta sol·licitud.

Adhesió de la Diputació de Barcelona a Fira Salut

La Diputació de Barcelona continua intensificant la col·laboració amb el CatSalut sumant recursos materials, humans i tècnics. Així, la institució s’ha sumat a la coordinació de l’Hospital Fira Salut, el nou hospital provisional de Fira de Barcelona.

El govern provincial ha participat també en la instal·lació de llums i mobiliari per a l’hospital de campanya que s’està instal·lant al pavelló de gimnàstica de l’Institut Guttmann Hospital de Neurorehabilitació de Badalona, al costat de Can Ruti. Així mateix, ha aportat personal operari per al muntatge.

Suport en l’habilitació d’hotels

Alhora, la Diputació de Barcelona està treballant, en col·laboració amb tots els municipis de la província i de forma coordinada amb el CatSalut, per habilitar hotels arreu del territori que es trobin a prop d’hospitals o centres sanitaris. En aquest sentit es contemplen dues possibilitats, sempre segons les necessitats del CatSalut: que alguns d’aquests hotels es medicalitzin per acollir malalts de coronavirus i que d’altres s’habilitin com a centres per al descans del personal sanitari.