La Diputació de Barcelona té cura de les platges

La Diputació de Barcelona destina prop de 900.000 per a fomentar la seguretat i la salut de les platges. Durant tot l'estiu, impulsaran accions per a recordar, entre d'altres, la necessitat de protegir-se del sol i així evitar el càncer de la pell. Parlem amb en Jesús Navarro, diputat de salut pública i de consum de la Diputació de Barcelona que ens explica que "ens hem entregat a fons per estar a prop de la ciutadania i estem molt contents d'encetar aquesta campanya. Aquesta tindrà dos blocs segons: la primera és en vessant de polítiques de seguretat i d'altres per a fomentar la salut. Amb la seguretat, hem fet un incís molt important i una ajuda per finançar els serveis de prevenció de salvament i de socorrisme a les platges. També hem instaurat elements de senyalització dels punts de socors i d'informació per tal que els usuaris de les nostres platges tinguin clar on poden trobar els serveis que els hi oferim. A més, hem repartit més de 8000 polseres identificatives als infants per trobar-los en cas que es perdin. D'altra banda, hem col·locat uns cartells electrònics on obtenir informació meteorològica i de servei per aconseguir un contacte més immediat amb els usuaris amb l'objectiu d'aportar més seguretat. Sobre la salut, hem realitzat prop de 150 activitats a centres escolars per conscienciar als més petits de casa dels riscs que l'exposició al Sol pot ocasionar a la salut. Hem distribuït un llibre infantil on fer calar missatges com no anar corrents a capficar-se a l'aigua, tenir uns comportaments cívics com respectar a les persones que es trobin al seu voltant, en especial amb diversitat funcional i a la gent gran. Tots aquests són petits gestos que reforçaran la idea d'harmonia a les nostres platges i segur que ens sentirem molt més cómodes."