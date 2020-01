Dilluns s'activa el protocol d'actuació contra el coronavirus de Wuhan

El Comitè d'Anàlisi i Seguiment de Malalties Transmissibles Emergents d'Alt Risc es reunirà dilluns a Barcelona, on s'aprovarà el Protocol definitiu d'actuació davant de casos sospitosos del nou coronavirus. El protocol provisional s'informarà a tota la xarxa sanitària, segons ha decidit l'Agència de Salut Pública de Catalunya durant una reunió preparatòria amb el Ministeri i tots els territoris per definir el protocol davant possibles casos. La consellera de Salut ha enviat un missatge de tranquil·litat i ha afirmat que tot i que l'OMS no ha declarat per ara emergència internacional, a Catalunya estan "del tot preparats" per si arribés un cas procedent del territori afectat. El coronavirus és un virus respiratori, hi ha alguns que tenen una importància moderada que són responsables dels refredats comuns als quals estem acostumats, i hi ha altres que han tingut major repercussió. El primer cas del nou coronavirus va detectar-se el desembre passat a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. Ara per ara, no existeix cap restricció als viatges ni al comerç amb la Xina, ja que tal com ha avaluat l'OMS el risc en viatgers és molt baix.

Amb tot, des de Salut adverteixen que si en els catorze dies posteriors a la tornada d'un viatge a la ciutat de Wuhan es presenten símptomes respiratoris com tos, mal de coll, febre o sensació de falta d'aire, s'ha de comunicar als serveis sanitaris l'antecedent de l'estada en aquesta ciutat.

Existeix la possibilitat que la font inicial pugui ser algun animal, ja que els primers casos es van detectar en persones que treballaven en un mercat on hi havia presència d'animals. Alguns coronavirus són virus zoonòtics, cosa que significa que es poden transmetre dels animals a l'ésser humà. Els símptomes més comuns d'aquest coronavirus inclouen tos, mal de coll, febre i sensació de falta d'aire. En casos més greus, la infecció pot causar pneumònia, dificultat important per respirar, insuficiència renal, i inclús la mort.

Actualment no existeix un tractament específic pel nou coronavirus però des de Salut recorden aplicar les mesures genèriques de protecció individual enfront de malalties respiratòries en general, com una higiene de mans freqüent o evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria.

Parlem amb Dra. MªÁngeles Marcos, cap de la secció de virologia de l'hospital clínic de Barcelona.