Diego Maradona: el documental etern

Víctor Esquirol és crític de cinema i cada divendres ens recomana i analitza tres pel·lícules d'estrena i si no hi ha estrenes... tres pel·lícules de les diferents plataformes. El cinema mai acaba. Avui l'actualitat mana i començem per un documental essencial per entendre les llums i ombres de Maradona.

"DIEGO MARADONA"

El 5 de juliol de 1984, Diego Maradona va arribar al Nàpols en un traspàs rècord. Durant set anys es va deslligar la bogeria. La icona més famosa del futbol i la ciutat més ardent i perillosa d'Europa van formar el còctel perfecte. En el camp, Diego Maradona era un geni. Fora del camp, el tractaven com a un Déu.

Al geni argentí li va encantar barallar contra l'adversitat i liderar al Nàpols fins a aconseguir el seu primer Scudetto de la història. Era el partit dels seus somnis. Però tenia un preu... Diego obrava miracles al seu antull en el camp, però, amb el pas del temps, la foscor es va cerndre sobre ell

"LUX AETERNA"

Charlotte Gainsbourg accepta interpretar a una bruixa llançada a la foguera en la primera pel·lícula dirigida per Beatrice Dalle.

Però l'anàrquica organització, els problemes tècnics i els brots psicòtics submergeixen gradualment el rodatge en un caos de pura llum... Lux Æterna és un assaig sobre el cinema, sobre l'amor pel cinema i la histèria en un set de rodatge.

"FEELS GOOD MAN"

Quan el personatge de còmic "Pepe the Frog" es converteix en una icona de l'odi, el seu creador, l'artista Matt Furie, fa tot el possible per treure'l de la foscor, navegant a través de la divisió cultural existent als Estats Units.