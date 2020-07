La DIBA busca reactivar les polítiques socials del municipis destinant 31 milions d'euros

La diputada de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha presentat , «l’aposta de la Diputació de Barcelona per la reactivació dels municipis a través de les polítiques socials». Moret ha insistit que aquest no és un objectiu fruit només de la crisi sanitària, sinó «un objectiu estratègic prioritari de la Diputació, que aporta els recursos per donar resposta a les necessitats dels municipis posant les persones en el centre, especialment les més vulnerables». I ha afegit que per contrarestar la crisi de la Covid-19, «en aquests darrers mesos la corporació ha destinat un total de 31 milions d’euros a l’objectiu de reduir les desigualtats i reforçar la cohesió social del territori».

Programa de xoc per a la reactivació social

L’últim paquet de mesures aprovat per la Diputació és el Programa de xoc per a la reactivació social dels municipis de la província de Barcelona, dotat amb 6 milions d’euros. El programa recull quatre línies d’intervenció, centrades en els col·lectius més vulnerables i en el suport als ajuntaments com a motor de la recuperació social.

1. Reforç de les plantilles professionals dels serveis socials bàsics, amb 2,13 milions d’euros

Als municipis s’ha constatat una sobresaturació dels serveis socials bàsics i una sobrecàrrega dels professionals que els integren, a causa de l’augment de moltes de les necessitats socials derivades de la crisi, com l’accés a l’alimentació, les dificultats del pagament de l’habitatge o els subministraments bàsics o, recentment, les demandes d’informació i de suport per sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital.

2. Suport als ajuntaments per a l’atenció a infants i adolescents en situacions de vulnerabilitat: 1,84 milions d’euros

La Covid-19 ha accentuat els contextos de risc social, sobretot en l’adolescència. El 28% dels infants es troben en situació de pobresa i, en el cas de les famílies monoparentals, la xifra es dispara al 40% segons dades de la Unicef. Això té efectes sobre l’habitatge, la salut o l’educació, amb conseqüències sobre l’abandonament escolar. En aquest sentit, el fons de prestació que la Diputació ofereix als ajuntaments preveu actuacions com atenció i tractament psicològic, resposta a primeres necessitats -com alimentació i roba- i accés al lleure (beques per a activitats estiu, activitats esportives, activitats extraescolars...)

3.Fons de prestació per a la contractació de professionals per a intervenció social i comunitària: 1 milió d’euros

Amb aquest ajut, la Diputació atén la necessitat d’acompanyament als ens locals en el repte de comptabilitzar la vida social i prevenir el contagi de la COVID-19. Això, després de constatar, amb una enquesta pròpia, que un 57% dels ajuntaments s’han trobat amb dificultats respecte dels usos que fa la ciutadania dels espais públics. El fons inclou un reforç dels agents d’acció comunitària i, també, material d’orientacions i recull d’experiències disponible al web.

4. Reforç dels serveis municipals d’atenció a les dones víctimes de les violències masclistes

Durant el confinament i l’estat d’alarma s’ha detectat un increment de les trucades denunciant violències masclistes. Del 16 de març al 30 d’abril es van rebre un 88% més de trucades que abans del confinament, segons les dades de l’Institut Català de les Dones. Els ens locals han manifestat la necessitat de reforçar els serveis d’atenció especialitzats (ajut psicològic, jurídic, laboral, social i habitacional) per atendre les realitats que s’havien estat vivint en silenci (violències psicològiques, sexuals, infantils) a les llars. L’ajut està adreçat als ens locals majors de 5.000 habitants destinats a la contractació de professionals en l’àmbit de les violències masclistes i a la continuïtat dels programes de sensibilització i prevenció.

Atenció continuada i directa

A més dels 6 milions d’euros del Pla de xoc per a la reactivació social, la Diputació ha adoptat des de l’inici del confinament mesures de suport social i promoció de la convivència. La major partida, de 21 milions d’euros, va destinada als serveis socials bàsics.

D’altra banda, 2,2 milions d’euros s’utilitzaran, en el marc del programa d’emergències municipals, per atendre persones en situació d’especial vulnerabilitat social com a conseqüència de la COVID-19, com ara cobrir l’ampliació d’hores del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), el servei d’àpats a domicili o les despeses d’allotjament en dispositius d’acollida.

Les mesures de xoc des de l’inici del confinament i durant la desescalada, compten amb 800.000 euros, per reforçar per exemple el programa de targetes moneder d’impacte social, que s’han duplicat amb la pandèmia, el Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge o el Servei Local de Teleassistència i posada en marxa d’una línia 900 per atendre persones grans vulnerables que no eren usuàries del servei, i que ara progressivament estem incorporant al servei ordinari.

724.000 euros corresponen a una convocatòria de subvencions adreçada a entitats socials que gestionen pisos d’inserció social. I 55.000€ es destinen al suport a les professionals dels Centres d’Informació i Recursos per a Dones per reforçar l’atenció jurídica i tècnica, al Servei Itinerant de Mediació Ciutadana en format telemàtic, i al suport psicològic a professionals dels ens locals de la província de Barcelona per atendre el malestar emocional i la protecció dels riscos psicosocials derivats de la gestió de la crisi sanitària.