Amb motiu del Dia Mundial pel Treball Decent, parlem s´un estud i, sobre el treball decent, amb l'objectiu de reivindicar aquest dret fonamental i conscienciar a la societat. Aquest estudi té com a fi conèixer de primera mà el que opina la població sobre el treball decent i què significa per a ells.



Segons aquest estudi, un 39% de la població defineix el treball decent com el que està remunerat d'acord amb les tasques i responsabilitats dins de l'empresa, mentre que un 29% el defineix com aquell on es compleixen els drets fonamentals com a treballador, un 22%, com el que permet compaginar vida laboral amb personal i un 10%, com tenir un salari elevat que permeti viure folgadament.



L'estudi assenyala com una de les seves principals conclusions que el 77% dels ciutadans considera que els treballadors no tenen un treball decent, encara que un 63% afirma que, en l'actualitat, sí que el té.



Així mateix, segons revela l'estudi, la majoria dels ciutadans creu que les condicions de treball dels joves han empitjorat en els últims 20 anys: un 82% considera que tenen menys possibilitats de trobar un treball decent i un 76% que tenen pitjors condicions laborals. A més, un 63% creu que les condicions de treball decent a Espanya NO milloraran en els pròxims 5 anys, encara que els homes creuen alguna cosa més en la millora que les dones (42% vs 32%).

En relació amb la igualtat salarial entre homes i dones, l'estudi revela que el 71% de la població creu que a Espanya encara no s'ha aconseguit, encara que aquesta dada ascendeix fins al 80% en el cas de les dones, mentre que només ho pensa el 62% dels homes.



Un altre de les dades destacades de l'estudi indica que, mentre que per al 38% dels ciutadans la conciliació amb la vida familiar i laboral és l'aspecte més rellevant a l'hora de triar un treball, l'11% valora fonamentalment l'ambient de treball. Com assenyala Gallego, “l'ambient de treball és un dels punts principals que les persones consideren important per a l'elecció d'un treball decent i és aquí on volem aportar principalment el nostre granet de sorra. Amb més de 50 anys d'experiència, som conscients de la importància que té un bon ambient de treball on els empleats percebin comoditat i seguretat, una cosa clau per al desenvolupament de qualsevol negoci.”



Finalment, l'estudi conclou que al 58% dels ciutadans, l'aspecte que més el preocupa en el treball és que l'empresa no compleixi amb les condicions i beneficis que es van acordar en el moment de la contractació, enfront d'un 24% que el preocupa més que li acomiadin i a un 18%, el no poder avançar en la seva carrera professional.