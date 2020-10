Dia mundial de l'ou. Un històric súper aliment

Per si no ho sabieu, hi ha un dia mundial de l'ou. L'Anna Toda és la directora de la Federació Avícola Catalana, i avui ha passat per La Linterna Catalunya per parlar del tema. "El dia mundial de l'ou es celebra des de l'any 1996, i sempre té lloc el segon divendres d'octubre".

Aprofitant aquesta celebració, volem parlar de les moltes propietats que té l'ou ,que l'Anna coneix bé: "L'ou és un super aliment. És el super aliment que tots tenim a la cuina, però potser no sabem ben bé quines són les seves propietats."

És un element molt proteic. "Són proteïnes de molt alta qualitat, és a dir, que té tots els aminoàcids essencials que el cos humà no pot fabricar, i a més és una proteïna altament digestible". Afirma Toda.

Els catalans consumim 76 milions de dotzenes d'ous a l'any, que, tot i semblar una xifra molt alta està per sota d'altres països, com els Estats Units, on, tal i com ens diu l'Anna "allà fins i tot esmorcen ous. Per persona i any a Catalunya estem al voltant dels 130 ous a l'any, als Estats Units estan molt per damunt dels 200".

Li preguntem si es bo menjar molts ous: "Els aliments no són bons ni dolents en si mateixos, han d'estar en una dieta equilibrada. En general una persona sana pot prendre un i fins i tot dos ous al dia. A més és un gran aliat dietètic. Per aquelles persones que volen reduir pes, l'os té un efecte saciant important. Hi han estudis que diuen que està bé menjar-lo pel matí, perquè així ja no tens gana en una estona ben llarga."

L'Anna també tira pel terra la creença de que els ous van molt units a tenir el colesterol alt, "cada cop hi ha menys gent que pensi això, i de fet està demostrat que hi ha molts aliments que fan pujar molt més el colesterol que els ous que, tot i ser cert que tenen, especialment al rovell, el colesterol de l'ou és l'anomenat colesterol bo". conclou la director de la Federació Avícola Catalana.