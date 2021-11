La crisi continua afectant amb força a milers d'espanyols, i a les llars s'imposa l'estalvi, una pràctica a la que s'aferren centenars de famílies per arribar a fi de mes. Però l'estalvi no hauria de restringir-les a les époques de dificultats econòmiques, sinó que hauria de recordar-se la seva importància durant tots els dies de l'any. Divendres va ser el dia Mundial de l'Estalvi. Per parlar-ne hem convidata la Linterna al Josep Soler, que és el director de l'Institut d'Estudis Financers, qui ens explica que “El dia Mundial de l'Estalvi hauria de ser cada dia. L'estalvi és molt menys dolorós si és un estalvi continuat, a poc a poc, constant... necessitem habituar-nos a l'estalvi i agafar un hàbit que ens permeti estalviar, encara que sigui de forma petita.” Segurament hi haurà gent que digui que amb la seva nòmina no pot estalviar. Què els hi diem a aquestes persones: “L'estalvi, tan petit com sigui, ha de ser la primera despesa que ens plantegem cada mes. Retirar a començament de mes, com una cosa obligada, encara que sigui poc, una quantitat, i guardar-la. Aquesta pràctica ens ajudarà molt. Si deixem l'estalvi pel que ens quedi a final de mes, malament”. Els estalviadors han tingut moltes dificultats els darrers anys “degut a que les autoritats monetàries han pensat que per sortir de les crisis s'havia de recòrrer a uns tipus d'interés molt baixos, que permetien l'endeutament, tant d'empreses com sobretot dels governs. Però aquests tipus baixos han repercutit de forma molt negativa en els estalviadors, que no es podien permetre assumir molts riscos i havien d'invertir en dipòsits que els han donat rentabilitats mínimes i fins i tot negatives” I és que aproximadament el 70% de l'estalvi de les famílies és en productes de risc mínim: “Invertim de forma molt conservadora. Tenim por, segurament per la manca de cultura financera”.