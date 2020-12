Dia internacional de la seguretat de la informació. Protegim bé les nostres dades?

Aquest passat dia 30 de novembre, va ser el dia internacional de la protecció de la informació. moltes vegades no som conscients del valor que és la nostra pròpia informació i el cobejada que pot ser per a hackers i empreses comercials.

També tendim a pensar que hi ha aplicacions gratis, res més lluny de la veritat. Moltes d'aquestes aplicacions et cobren amb les teves dades. A internet no hi ha res gratis.



En la Linterna Catalunya hem parlat amb Joan Cauvet, cap de la Unitat d’IT&OT Security del centre tecnològic Eurecat.

Som prou conscients del valuós què pot ser la informació que tenim tant al mòbil com a l'ordinador?

Joan Caubet: No, si mires la rendibilitat o el profit que poden treure els hackers. No ens arribem a imaginar el negoci que hi ha darrere. És un tema amb l'hem d'anar amb molta cura.

Com podem protegir la nostra informació?

Joan Caubet: principalment ser conscients que és molt important protegir la nostra informació i després seguir les recomanacions que ens donen els serveis que utilitzem o les aplicacions que ja ens diuen com ho hem de fer. Per desgràcia, no ens aturem a llegir res.

Hi ha mails enganyosos per intentar agafar les nostres dades?

Joan Caubet: Exactament, intenten enganyar per aconseguir directament un portal web on tu fiquis les teves credencials, és a dir, usuari i contrasenya. Tot i que no és l'atac final del hacker, el primer l'atac del fishing és obtenir informació valuosa per després fer algun tipus d'acció que em doni un profit directe.

Han augmentat els casos amb el teletreball?

Joan Caubet: Si, han augmentat els atacs a empreses, hospitals, asseguradores...el possible malwere o software que ha infectat aquell ordinador es pot propagar per tota la xarxa corporativa i a tots els treballadors que estan en xarxa connectats des de casa.