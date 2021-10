El passat divendres 1 d'octubre es va celebrar el Dia Internacional de les Persones Grans, una data que reconeix el rol tan important que juguen les persones grans a la nostra societat. Tot i això són un col.lectiu que ha de fer front a problemes de molts tipus, un d'ells l'aïllament social que han patit durant la pandèmia. Per parlar de la situació de la gent gran ha passat per “La Linterna” el doctor Antonio San José, cap de secció de medicina interna geriàtrica de la Vall d'Hebrón. Ell ens parla de la importància de la gent gran: “Són un col.lectiu molt nombrós, i encara serà molt nombrós en el futur. Però és un col.lectiu que aporta moltes coses a la societat avui dia. Sens dubte la pandèmia els ha fet patir molt. La primera onada va tenir un gran impacte, no parlem només del tema de la mortalitat, sinó de l'aïllament que van haver de patir. Hi ha moltes persones grans que viuen soles, que tenen problemes de mobilitat, i està clar que hem d'avançar en polítiques de protecció d'aquestes persones per tal que tinguin la millor qualitat de vida possible”. Del concepte “fragilitat”, que sovint s'aplica a la gent gran, també ens parla el doctor San José: “Fragilitat és un concepte antic, però que avui dia està molt de moda, molta gent el fa servir sense tenir clar el concepte. I des del món de la geriatria fa molt que es parla de la fragilitat. No és només un estat de vulnerabilitat. Les persones grans, degut als canvis propis del nostre cop, tenen més risc de tenir complicaciones en situacions de malalties, traumatismes... això és degut al desgast de l'organisme a causa de l'envelliment. La fragilitat és un indicador més fiable de l'edat d'una persona que el que diu el DNI”.