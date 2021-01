Dia internacional de l'educació. Com afectan els canvis a la qualitat?

El diumenge 24 de gener se celebra el dia internacional de l'educació. Pot ser hem de dedicar-li una mica de temps a reflexionar sobre l'estat de salut de l'educació en aquest país.

Un sistema educatiu que s'ha vist obligat a (gairebé) reinventar-se per a poder afrontar la pandèmia sense detenir-se. A posar en marxa sistemes que, de no ser pels confinaments, haguessin passat molts anys fins a ser una realitat consolidada. Ara són un experiment per adquirir experiècia educativa de cara un futur més tranquil.

Però l'educació passa per molt més que això. Gairebé es podria dir que té la seva pròpia pandèmia. Professionals descurats per l'administració i, sobretot, uns canvis constants de polítiques educatives. El sector de l'educació fa anys que demana un pacte d'estat estable que sigui paraigües i garantia per a tots.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb Albert Sangrà, professor dels estudis de psicologia i ciències de l'educació de la UOC "No és suficient que l'educació estigui bé. Ha d'estar bé i per a tots. Si no aconseguim que l'educació estigui bé per a tots vol dir que alguna cosa no funciona i per tant una part de la nostra societat està afectada negativament".

Les lleis educatives

Amb cada nou gabinet aterra una nova reforma educativa. És bo? l'Albert Sanfrà opina que "sovint es diu que quan hi ha canvis amb intenció de millorar ha de ser positiu. Però no parlem d'això, parlem de les maneres." explica l'expert " Quan hi ha tants canvis i tan freqüents provoquen una desorientació i confusió en el personal docent i també en les famílies. Un gran pacte d'estat sobre educació donaria estabilitat".

Personal docent

Sembla que hi ha una cosa clara segons l'opinió de Sengrà i és que "els docents no estan prou cuidats. Les administracions no escolten el professorat, no demanen la seva opinió. Algú s'imagina prendre decisions sobre sanitat sense les opinions dels metges? inimaginable. Cal comptar amb la seva opinió perquè són els que han estudiat, els que saben, els que tenen l'experiència." Explica el professor dels estudis de psicología i ciències de l'educació de la UOC.