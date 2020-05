Dia internacional dels museus. El museu de les aigües posa en marxa un escape room virtual

El Museu de les Aigües posa en marxa “Atrapats al Museu. Escape room de l’aigua”, una nova activitat virtual que permetrà als usuaris conèixer tots els espais i secrets del Museu i posarà a prova les seves capacitats deductives.

L’acció s’estrenarà el proper dilluns 18 de maig, coincidint amb el Dia Internacional dels Museus. D’aquesta manera, el Museu de les Aigües se suma a la iniciativa del Consell Internacional dels Museus (ICOM).

L’Escape Room virtual del Museu de les Aigües és gratuït per tothom que vulgui participar i s’hi pot accedir a partir del dia 18 de maig entrant al web https://www.fundacioagbar.org/ca/museu/escape-room. L’activitat està pensada perquè hi juguin grups d’entre 2 i 4 persones connectades a través de videoconferència que hauran de cooperar per desxifrar diferents enigmes en un temps màxim de 60 minuts. L’edat recomanada per participar és a partir de 16 anys.

El joc converteix als participants en gotes d’aigua tancades dins de l’aqüífer del Llobregat situat al subsòl del Museu de les Aigües. Els jugadors hauran de resoldre els enigmes repartits per diversos espais del Museu, des del Soterrani fins al pou Fives Lille, passant per la Cascada de Gaudí, el Refugi, el Dipòsit Circular o la Sala d’Electricitat. L’objectiu de l’escape room és aconseguir sortir, com a gotes d’aigua, a través del pou Fives Lille i arribar a les aixetes de casa.

"L'aqüífer del Llobregat és una reserva d'aigua impressionant, un gran tresor natural que no es veu" ens explica Sonia Hernández, directora del museu de les aigües de Barcelona "els aqüífers es van omplint a poc a poc, són molt delicats, si hi ha algun problema de contaminació en aigua de superfície és més fàcil, dins de la complexitat, eliminar-la, en els aqüífers costa moltíssim més." Conclou.