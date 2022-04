Dia Internacional de la Consciència sobre el Soroll

Los ruidos fuertes son una amenaza para la salud, y las consecuencias de la contaminación acústica pasan una elevada factura en forma de enfermedades y fallecimientos. Según datos de la Agencia Europa del Medio Ambiente, el ruido excesivo causa 12.000 muertes prematuras cada año en Europa. Con motivo del día internacional de la concienciación contra el ruido, que se celebró el pasado miércoles 27 de abril, los expertos alertan sobre los riesgos a la exposición a altos niveles de ruido ambiental. Hablamos con la presidenta de Juristas contra el Ruido, que es Yomara García, quien nos dice: “Somos una asociación que se creó hace más de 20 años, por profesionales del derecho especializados en la temática ambiental acústica, que tratan de promover la concienciación sobre este tema y luchar por tener un medio ambiente urbano saludable. Realmente el ruido ha existido siempre, pero es verdad que cada vez hay más fuentes de ruido. Actualmente hay una proliferación de ruido de terrazas, y cada vez hay más quejas, por que las personas son cada vez más consciebntes de que pueden reclamar y están en su derecho. Lo que consideramos ruido es un sonido molesto, un sonido no deseado. Algo que nos perturba. Hay determinados límites de día y de noche, tanto en interior como en exterior. En un dormitorio, por ejemplo, no se pueden superar los 25 o 30 decibelios. Lo que hay que hacer cuando tenemos problemas con el ruido, es decirle, de manera educada al que crea ese ruido que cese esa molestia, explicarle nuestra situación, y si de forma extra judicial el contaminador no hace caso, se pueden presentar denuncias en el Ayuntamiento, ante la policía, las comunidades autónomas... acudir en todo caso a especialistas jurídicos y técnicos. A veces la gente no sabe dónde acudir, la contaminación acústica es una cuestión muy técnica, pero en cada ciudad existe una normativa sobre el ruido y hay profesionales especializados en este ámbito.