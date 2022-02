"Dharma" és el nou disc de Sebastián Yatra

Sebastián Yatra es uno de los cantantes más conocidos, compositor de pop latino, de reaggeton, de todos los estilos, y ahora vuelve con un disco que se llama “Dharma”. Él mismo nos explica qué significa este disco para él: “Si, siento que es como un punto y como para mi. No me olvido de todo el pasado, lo sigo llevando conmigo, pero sí que este disco es como un capítulo nuevo, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal y en mi forma de vivir. Dharma es aceptar la realidad, es un estado de conciencia muy bonito, significa no vivir en el futuro ni en el pasado, estar en el presente, escuchar tu corazón, escuchar tu voz interna, y ahora mismo me siento en esta etapa. Cuando sueltas las cosas malas y dejas que la vida fluya, y aprendes muchas lecciones, estás en un estado más elevado de conciencia, y ahora mismo mi vida está en esta etapa”. Sebastian comparte mucho sus canciones con voces tan conocidas como la de Aitana, Rosario... y le preguntamos cómo nacen esas colaboraciones: “Hay canciones que tienen mucho sentido con ciertos artistas, es como si hubieran nacido para ser cantadas por ellos, y todo el álbum está lleno de ejemplos. Con Rosario, por ejemplo, he entrado a su mundo a través de una canción que tiene rumba flamenca. Y hay canciones como “Quererte bonito” a la que yo considero mi obra maestra, si estuviera en una universidad, sin duda sería mi tesis. Demuestra la capacidad que tenemos los seres humanos de sentir, de conectar, de estar todos en una misma frecuencia si lo decidimos.” Sobre la gira de Dharma Sebastián nos explica que : “La gira empieza en México el 23 de febrero, estaré unos dos meses en México, y a España iré en verano. El 18 de junio estaré en Bilbao y a Barcelona también iré, estaré en el Palau Sant Jordi por primera vez el 1 de julio, también estaré en Tarragona, en Madrid, y en muchos otros lugares de España, en una gira muy divertida, porque no siento que vengan a verme a mi, van a venir a verse a ustedes reflejados en estas canciones”.