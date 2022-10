Detectada una nova subvariant d'òmicron en aigües residuals a Catalunya

Salut confirma que s'ha detectat una nova variant d'òmicron en aigües residuals a Catalunya.

Es deixa clar que, ara per ara, la nova subvariant no s'ha trobat en cap persona i que seria més transmissible, però no necessàriament més greu. "De moment, no tenim cap cas detectat a nivell clínic. Però és important fer un seguiment de les dades. Ahir a la nit em van comunicar que havien detectat aquesta subvariant en aigües residuals" segons Laura Guerrero, Investigadora de l´Instituit Català de recerca de l´aïgua i membre coordinador de la xarxa Sars Cov-2 en aïgues residuals. "De moment, no tenim cap cas detectat a nivell clínic. Però és important fer un seguiment de les dades"

Es tracta de la subvariant BQ.1, una petita variació de la BA.5 d'òmicron. "Hem anat aprenent que aquest virus freqüentment i poden aparèixer variants que escapin de la immunitat".

Aquesta nova subvariant tindria "una major transmissibilitat", però que això no vol dir, necessàriament, que sigui més greu".

Envia un missatge tranquil·litzador: "De vegades,trobem en aigües residuals alguna cosa que després no té repercussió clínica". Tot i així, ha deixat clar que cal "estar amatents".



Augment de casos a Europa

A hores d'ara, cinc dels deu països amb més contagis de covid a tot el món són europeus.Alemanya és el país que té més contagis, però també preocupa la situació a França, Itàlia, Àustria i Grècia. Per ara, Catalunya i Espanya estan molt lluny d'aquestes xifres.

Molts països, "les xifres de vacunació no són tan altes com a casa nostra" i també que aquí s'han mantingut les restriccions durant més temps: "En alguns casos, hem estat més prudents".

Tot i que aquí la situació, per ara, és bona, vaticina el que podria passar en les pròximes setmanes: "L'escenari més probable és que tinguemuna onada de casos amb poca repercussió assistencial".

Es fa una crida a la vacunació i el departament de Salut ha anunciat que, en les últimes setmanes, s'han posat 215.449 dosis de record de la vacuna. "Els menors de 60 anys que tenen condicions de risc, com ara diabetis, problemes cardiovasculars, respiratoris o càncer, també estan cridats a vacunar-se". Per demanar cita, recordem que es pot fer a través de La Meva Salut, aCitasalut.cat o contactant amb el CAP.





