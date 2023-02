Et detallem les novetats fiscals de la campanya de la declaració de la renda aquest 2022-2023

Hisenda ja ha anunciat el calendari per fer la declaració de la renda 2022-2023. Es fa aquest 2023, però correspon a l’exercici del 2022. La campanya de la renda començarà l’11 d’abril i s’allargarà fins al 30 de juny. A continuació en resumim tots els detalls, dates clau i novetats de la declaració de la renda 2022-2023. També t’ajudem a presentar-la si optes per fer-la presencial o si vols fer-la per internet.

Què vols saber de la declaració de la renda 2022-2023?

La campanya de la renda 2022-2023 arrencarà l’11 d’abril per a tots aquells contribuents que presentin la declaració per internet. Et donem totes les dates clau de la campanya:

A partir de l’11 d’abril es podrà descarregar l’esborrany de la declaració de renda .

Entre el 5 de maig i el 30 de juny, es podrà fer per telèfon. La sol·licitud de cita es podrà fer entre el 3 de maig i el 29 de juny.

Entre l'1 de juny i el 30 de juny, els ciutadans podran fer la declaració presencialment a les oficines de l'Agència Tributària amb cita. La sol·licitud es podrà fer entre el 25 de maig i el 29 de juny.

El 30 de juny finalitzarà la campanya de la renda corresponent a l'exercici del 2022.

En el cas dels ciutadans que hagin de pagar el termini finalitza el 27 de juny.

Renda 2022-2023 per internet

El procediment es pot fer per internet, per telèfon o també presencialment, amb l’objectiu que el contribuent pugui escollir lliurement la forma més fàcil de fer presentar la declaració.

Internet és la via més utilitzada pels contribuents. A partir de l’11 d’abril es podrà fer el tràmit telemàtic i descarregar l’esborrany de la renda a través del web de l’Agència Tributària. Per accedir-hi, caldrà identificar-se amb el correu electrònic, el sistema Cl@ve PIN o el número de referència.

En l’esborrany podràs veure si has de pagar o cobraràs. Abans de seguir amb el procediment, es recomana revisar les dades personals.

Si surt a pagar, cal escriure el número del compte IBAN i, si es vol, escollir les opcions per fraccionar el pagament. Si no es vol domiciliar el pagament, caldrà fer l'ingrés amb el número de referència complet (NRC) que indiqui el banc. També hi ha l'opció de fer el pagament just en el moment de presentar la declaració de la renda.

Si surt a cobrar, l'usuari només ha d'introduir el seu número de compte IBAN per rebre els diners.

Presencial o per telèfon: com demanar cita

La declaració també es pot fer per telèfoni presencialment a les oficines de l’Agència Tributària. En tots dos casos, abans has de sol·licitar cita:

En el cas de l'atenció telefònica per fer la declaració de renda, el servei estarà disponible entre el 5 de maig i el 30 de juny, i la cita es pot demanar des del 3 de maig fins al 29 de juny.

Si vols desplaçar-te fins a les oficines de l'Agència Tributària i fer la gestió de forma presencial, el servei d'atenció al ciutadà estarà disponible entre l'1 de juny i el 30 de juny. En aquest cas, pots demanar cita a partir del 25 de maig i fins al 29 de juny.

Per reservar dia i hora, podràs fer-ho per internet o als telèfons següents:

91 535 73 26 o 901 121 224

o 91 553 00 71 o 901 223 344

Novetats en la declaració de la renda 2022-2023

Hisenda ha introduït alguns canvis en la campanya de la declaració de la renda 2022. Entre les novetats a tenir en compte, hi ha que s’amplia en 500 euros, fins a un topall de 8.500, la reducció que s’aplicarà en el cas que el contribuent tingui un pla de pensions d’empresa. Per contra, es redueix de 2.000 a 1.500 euros la quantitat amb dret a deducció a l’IRPF de plans de pensions privats.

D’altra banda, es permetrà aplica la reducció per maternitat a les mares amb nens menors de tres anys sense feina que reben prestacions. Fins ara, per tenir aquest descompte era necessari que la dona realitzés una activitat per compte propi o aliè.

A banda, els pressupostos de l’Estat del 2023 preveuen la rebaixa de l’IRPF per a les rendes de fins a 21.000 euros, l’augment del mínim d’exempció de l’impost fins als 15.000 euros i l’increment a les rendes d’estalvi a partir de 200.000 euros. Aquests canvis, però, no tindran efecte en aquesta campanya de renda, sinó en la següent.