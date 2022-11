Desmantellen l'estafa amb criptomonedes més gran d'Europa

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil, juntament amb policies de 8 països, han desmantellat l'estafa amb criptomonedes més gran investigada fins ara a Europa. Calculen que només a l'estat hi ha unes 17.000 víctimes, i que l'organització criminal guanyava 50 milions d'euros cada trimestre.

Segons la investigació, que va començar fa quatre anys arran d'una primera denúncia d'una dona de Puigcerdà, l'organització proposava a les víctimes una petita inversió, els feia creure que estaven guanyant molts diners gràcies a webs falsos i quan hi posaven més diners ja no els podien retirar.

Figures rellevants

El contacte amb les víctimes era telefònic i molt personalitzat. Tenien centenars de persones treballant en call centers a Albània, Ucraïna o Geòrgia, que tenien una fitxa de cada víctima com si fossin clients anotant circumstàncies personals, i quan i com era millor dirigir la conversa. A Espanya hi trucaven des d'Albània, al capdavant hi han identificat figures rellevants, entre les quals hi ha assessors del Ministeri de l'Interior.

Els investigadors han detectat centenars de webs de l'organització. Alguna fins i tot s'ha anunciat en clubs de futbol professional a Espanya. L'operació encara està oberta perquè falta per trobar tres dels cinc líders d'aquest grup.

Els Mossos d'Esquadra faran pública una llista de pàgines web fraudulentes que intenten captar inversors per comprar criptomonedes.

Aquesta investigació i d'altres han fet aflorar tota una sèrie de webs que aparentment ofereixen serveis legals d'assessorament per invertir en criptomonedes, però que tenen com a objectiu estafar els seus teòrics clients. Per evitar nous enganys, els Mossos faran pública la llista de pàgines fraudulentes.

Els Mossos reconeixen que és difícil recuperar els diners estafats, però subratllen la importància de denunciar per poder perseguir els responsables de l'estafa. Els investigadors calculen que hi ha 17.000 estafats només a l'estat espanyol i detallen que l'operació s'ha estès a cinc països europeus i s'hi han implicat policies de vuit estats.