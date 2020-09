Desmantellada una festa il·legal al districte de Sants de Barcelona amb més de 160 persones

Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la comissaria de Sants-Montjuic, conjuntament amb agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), de la Brigada Mòbil i de la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat una festa il·legal la passada matinada del dissabte 29 d'agost en una nau industrial ubicada a la Zona Franca de Barcelona.

Els Mossos han rebut un avís d’una persona que tenia previst fer una festa legal en un altre lloc des d’abans de les restriccions a causa del covid-19 i que s’havia assabentat que algú volia aprofitar per fer-la igualment però en un altre emplaçament. La convocatòria s’havia fet a través de les xarxes socials amb entrades a la venda.

Quan els agents han arribat a la nau industrial s’han trobat que a l’interior hi havia 160 persones. Al local hi havia aparells de música i diverses ampolles d’alcohol i refrescos.

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha fet una inspecció del local i ha aixecat la corresponent acta per la festa il·legal.

Durant la intervenció policial s’ha denunciat a tots els assistents per no dur mascareta ni guardar la distància social tal i com preveuen les mesures sanitàries per causa de la covid-19. A més els agents han detingut un home per tràfic de drogues i n’han denunciat vuit més per tinença de substàncies estupefaents.

Els dos promotors de l’esdeveniment també han estat denunciats per organitzar la festa il·legal.

La prohibició de reunions de grups de més de deu persones –tant en l'àmbit privat com en l'àmbit públic- ha entrat en vigor aquest passat dissabte dia 29 d'agost, després que la proposta del Govern hagués rebut divendres l'aval jurídic i que ja s'hagi publicat la resolució al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

La limitació de reunions grupals durarà almenys quinze dies amb l'objectiu d'intentar controlar la corba de contagis de la covid-19.

Salut entén que aquesta és "una de les mesures més idònies per intentar controlar la pandèmia". La prohibició té excepcions: n'estan excloses les activitats laborals, els actes religiosos, el transport públic, els actes culturals, la realització d'activitats lúdiques i esportives i el dret a manifestació.