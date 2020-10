"Descuentos" Un grapat meravellós de relats, mescla de realitat i ficció, de final sorprenent

Avui tenim una d'aquelles entrevistes que no sé qui pot estar més estrany a l'hora de fer-la sí jo perquè entrevisto a un dels meus companys o bé perquè estan al lloc on habitualment no està, ell normalment és l'entrevistador i avui està en el lloc de l'entrevistat. Parlarem de Descuentos el llibre de Pepe Collado.



Pepe Collado: Parlaré de per què es diu Descuentos, alguns de vosaltres probablement pensareu que com es diu Descuentos, és de tot menys comptes, però no va per aquí la cosa, heu d'obrir el llibre i a la primera pàgina ho explica perfectament.



Descuentos és una sèrie de relats, un total de 35 relats d'una sèrie de 50, va ser complicat escollir-los però van ser escrits els Ferrocarrils de la Generalitat, a la línia que jo faig cada matí, de casa a la feina i de la feina a casa. Vaig trigar pràcticament dos mesos, ho anava escrivint a l'agenda del mòbil, després ho enviava el meu ordinador portàtil, feia la correcció i a partir d'aquí feia les modificacions.

Quan vas llegint les històries de Descuentos, molts d'ells tenen finals que no t'esperes, girs sobtats i vegades molt paranoics.

Pepe Collado: aquest llibre és conseqüència de la cultura mediàtica que portem tots al cap. Moltes històries d'aquestes es podrien transformar en una sèrie. Molta gent m'escriu i em diu que li recorda a "Historias para no dormir" o altres comparacions en històries gores.

El llibre tracta de petites històries, fàcils de llegir i que habitualment sorprenen. Estan basades en fets reals?

Pepe Collado: Algunes tenen petites espurnes de realitat, només això. Són records meus amb els quals em vaig muntar la història. Un exemple molt ràpid és 'El sanador' està basada en una trobada d'un senyor que va venir a la ràdio i em va dir que tenia poders sanadors.

De quina història et sents més satisfet?

Pepe Collado: La meva història preferida és ' De copas con la abuela' són històries que em van passar a mi de veritat quan jo tenia vuit anys i vivia al Poblenou i he estat capaç de plasmar en un relat que són quatre o cinc pàgines i tothom diu que això que explico és el que jo recordo quan era petit al meu barri.

Què ha de fer la gent si es vol submergir a La dimensió desconeguda de Pepe Collado?

Pepe Collado: ho trobareu a Amazon, en 24 hores del temps a casa, val 13 euros. Per buscar-lo no heu de ficar Descuentos, sinó Pepe Collado. Una altra opció és d'enviar-me un mail a colladopepe@hotmail.com i faré que us arribi el llibre dedicat.