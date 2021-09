El desconfinament va permetre l'arribada de noves variants de Coronavirus

Les variants de Covid que es van escampar per tota Espanya durant la primera onada, eren molt diferents que a la resta d'Europa. I el confinament que es va fer a principis de 2020 va ser clau per aturar-les. Aquesta és una de les conclusions principals de l'estudi més ample fet fins ara sobre les variants del Coronavirus i la seva expansió a Esoanya. La Mireia Coscolla és investigadora de la Universitat de València i una de les responsables d'aquest estudi, que ens explica com es va fer aquest estudi: “El CSIC financió este proyecto de estudio. Nosotros recibíamos una fracción de las muestras que llegaban a varios hospitales españoles, y nosotros las estudiábamos. De esa forma pudimos comprobar que el confinamiento fue clave para detener el virus. Aunque no hacía falta ningún estudio para saber que el confinamiento funcionó. Lo que sí ha podido revelar nuestro estudio es que hemos podido cuantificar cómo dejaron de transmitirse las variantes que estaban circulando. El confinamiento hizo que muchas variantes dejaran de transmitirse. Hemos identificado 512 mutaciones diferentes del Coronavirus en España. Y esas son las que nosotros hemos identificado, pero está claro que hay muchísimas más. Al abrir el confinamiento, el virus volvió a extenderse más. Además en verano, los viajes y la mayor movilidad, le facilitó las cosas al virus. Este año, por suerte, tenemos vacunas, y eso hace que aunque haya oportunidad de transmisión, éstas hayan sido mucho menores que las que tuvimos el año pasado. El virus va a continuar circulando, eso es seguro, aunque estemos vacunados. Es importante que lleguemos a estar todos vacunados, por que el virus va a seguir ahí fuera, y es probable que los casos sean mayores en aquellos segmentos de población que no están vacunadas, como los menores”