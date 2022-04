Es descobreix perquè les dones embarassades tenen antulls

Moltes dones embarassades senten de vegades un impuls irrefrenable de menjar determinats aliments, i no precissament dels més sans: Gelats, dolços, xocolata... No és cap llegenda urbana, els entulls estacionals existeixen, i ara un equip d'investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital Clínic, ha identificat el mecanisme gràcies a una recerca feta amb ratolines. Avui parlem amb el cap del grup de control neuronal del metabolisme d'aquest institut, el Marc Claret, que ens explica com s'ha fet aquest estudi: “Hem investigat amb ratolines embarassades què succeïa durant l'embaràs i si també patien el que anomenem antulls, que són molt freqüents a dones embarassades. El que passa és que s'activa el sistema de la dopamina, el sistema de recompensa, que és un mecanisme evolutiu que té com a objectiu provocar plaer a l'individu davant alguns estímuls, com pot ser un aliment molt saboròs. No hi ha estudis exactes per saber el percentatge de dones que tenen antulls. Cada persona els té en diferents moments, i també persones que han estat embarassades i no els han patit. No sabiem si això éra una qüestió cultural, social, i ara sabem que realment hi ha una base biològica al darrera, hi ha una raó evolutica d'aquests antulls, però encara no sabem perquè algunes dones si els senten, i altres no. A més hem de tenir en compte que quan aquests antulls són recurrents i de manera excesiva poden tener un efecte negatiu en la descendència. Si tenim un desig de menjar una cosa dolça, un gelat, xocolata... no és que estigui prohibit, ho podem fer, però sense abusar. No és res extrany que satisfem aquests antulls, però no ens podem excedir. Si els antulls són recurrents i els satisfem tots, pot tenir efectes negatius. També hem de dir que l'experiment s'ha fet amb ratolins, i no es pot extrapolar al 100% als éssers humans. El que si és una llegenda urbana és que si aquest antull no es satisfà el nadó tindrà una taca a la pell, ni res d'això”