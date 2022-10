Des d'aquest octubre i fins al març, les parades de castanyes i moniatos ens acompanyaran

No hi ha cap llar catalana que aquests dies no compri una paperina de castanyes . La castanyada inunda durant uns dies els carrers i les cases de Catalunya amb el fruit típic de la tardor en el qual s'ha convertit en una de les tradicions més arrelades a casa nostra. Però contra el qual qualsevol podria pensar, la immensa majoria de les castanyes que consumim venen importades de l'exterior. Aquest fruit tan nostre no és res nostrat. Contra això lluita des de fa anys l'única empresa que produeix i comercialitza castanyes de Catalunya: Castanyes de Viladrau.



Les castanyes que arriben a Catalunya venen de tot el món menys d'aquí. Un dels impulsors de Castanyes de Viladrau, Joaquim Solé, lamenta que "aproximadament el 80% de les castanyes que consumim venen de Galícia –ja siguin produïdes al vèrtex nord-oest de l'Estat o importades des de països com França– i l'altre 20% és de la Xina. Nosaltres, ara com ara, aconseguim el 2% del mercat".



"No té cap sentit que hàgim de comprar la castanya de l'exterior"



Un petit forat que a poc a poc s'està fent gran. De fet, Solé assegura que "la gent vol castanyes de castanyes de la seva terra, però si no han, en compra de fora. No té cap sentit que tinguem milers i milers d'hectàrees de castanyers abandonats i hàgim de comprar la castanya de l'exterior".



Castanyes de Viladrau, instal·lada al Montseny, va néixer el 2009 com l'única empresa productora i comercialitzadora de castanyes de casa nostra amb certificat i registre sanitari. Van començar produint 500 quilos de castanyes i l'any passat van fer 8.000. Enguany confien en duplicar fins als 16.000 quilos i calculen una facturació anual de 160.000 euros. Aquests dies la demanda i les visites els supera i és que són una empresa encara petita. Però confien en continuar creixent a passos agegantats.



La millor castanya



El gran valor afegit de les castanyes de Viladrau és la producció local: "Són fets a casa, en la nostra terra i com a conseqüència són de gran qualitat", afirma Joaquim Solé. "Estem comercialitzant una castanya única i excel·lent", insisteix. La textura i el sabor són diferents, "la castanya de casa és molt més fresca. Les castanyes que arriben de fora venen sense seleccionar, de diferents mesures i a granel". Contra això, l'aposta de Castanyes de Viladrau li ho juga el tot per la qualitat de casa: "Nosaltres fem un calibratge de totes les castanyes i, per tant, oferim un producte de molta qualitat".



Més bones, més cares



Això sí, la qualitat es paga, contra això no poden fer res: "En qüestions de preu no podem competir amb les castanyes que venen de fora, sobretot les de Galícia, perquè arriben en quantitats molt elevades". Malgrat tot, confia que "cada vegada s'aposta més pel producte de quilòmetre zero i també porel ecològic".



El difícil repte de vendre castanyes tot l'any



El de la castanya és un mercat extremadament estacionalitzat. L'època per a consumir castanyes és tan intensa com breu. Una tendència que Castanyes de Viladrau ha de revertir per a ser rendible. "No volem ser una empresa que duri dos mesos, sinó que tingui activitat durant tot l'any". L'arma per a combatre la estacionalitat és la diversificació de productes. Castanyes de Viladrau treballa diferents derivats de la castanya;