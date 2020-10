Depressió: un trastorn cada cop més present a la societat catalana

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix la depressió com un trastorn de salut mental que es caracteritza per la presència de “tristesa, pèrdua d’interès o plaer, sentiments de culpa o falta d’autoestima, amb afectació al somni o l’apetit, sensació de cansament i falta de concentració” que es mantenen en el temps.

Aquest trastorn pot afectar el desenvolupament del dia a dia de les persones que la pateixen, afectant les seves funcions en l’àmbit laboral i acadèmic i dificultant en gran manera el desenvolupament de tasques bàsiques.



La depressió afecta 300 milions de persones al món. A Espanya més de 2 milions la pateixen, segons dades de l’OMS.



Durant el confinament, el 43% de la població ha experimentat sentiments depressius. A partir de tota la crisi viscuda per la covid-19, la Societat Espanyola de Psiquiatria Biològica calcula que els trastorns depressius poden augmentar fins a un 20%, arribant a ser el principal problema de salut mental en 2050.



A La Linterna Catalunya hem parlat amb Miriam Sánchez, psicòloga del grup ITA, i explica que “per diagnosticar depressió, la persona ha hagut d’experimentar 5 o més dels següents símptomes durant 2 setmanes: estat d’ànim depressiu la major part del dia, pèrdua d’interès per activitats que abans ens agradaven, pèrdua o augment de pes, insomni o hipersonmia, problemes de concentració, sentiments de culpabilitat, pensaments suïcides, fatiga o pèrdua d’energia”.



La depressió no és un trastorn mental que només pateixin adulta. “Menys de la meitat dels nens i adolescents que pateixen depressió són diagnosticats correctament. Es tendeix a minimitzar els símptomes per part dels pares, fins i tot els poden confondre amb comportaments típics de l’etapa vital infantil o adolescent” afirma Miriam “La depressió infantil és una malaltia psiquiàtrica que sol passar desapercebuda i el trastorn d’ànim més freqüent en la infància i l’adolescència. No es tracta d’un mite, sinó d’una malaltia que la seva prevalença va en augment” explica la psicòloga.

L’OMS calcula que un 2% dels nens de 6 a 12 anys pateixen depressió. Augmentant del 4 al 6% en el cas dels preadolescents de 12 a 14 anys.

El diagnostico primerenc i l’actuació en fases inicials del trastorn és bàsic per garantir l’èxit del tractament, disminuint l’impacte del trastorn en la vida diària dels nens i adolescents.