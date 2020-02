Demanda de un preu just als productors d'oli. Com està la situació a Catalunya?

Unió de Pagesos (UP) exigeix solucions per resoldre la crisi de preus que viu el sector de l'oli d'oliva, com ara que la Comissió Europea (CE) destini un ajut a la retirada per a biodièsel d'oli d'oliva llampant per una quota de 600.000 tones en l'àmbit europeu. Des del sindicat recorden que aquest organisme va declarar, el 8 de novembre, la situació de "pertorbació de mercat" per articular una subvenció a l'emmagatzematge privat i, tot i que no hi ha dades oficials, sembla que les tres licitacions que han servit per guardar 171.800 tones d'oli d'oliva no han fet recuperar el preu en origen. A més, alerten que quan aquest producte surti al mercat coincidirà amb la nova campanya, que preveu uns estocs superiors als actuals, de 877.000 tones. Des del sindicat asseguren que, després de les dues licitacions inicials, els preus han continuat caient, segons les xifres del Ministeri d'Agricultura del 13 al 19 de gener 2020. A més, expliquen que a la situació de crisi de l'oli d'oliva s'ha afegit l'aranzel dels Estats Units, principal mercat on va a parar aquest producte i que va representar un 37% de les exportacions europees durant la campanya passada segons les dades de la Comissió Europea. UP considera també urgent dotar de finançament la pagesia que no pugui fer front als costos de producció de cara a la pròxima campanya a conseqüència de la situació de preus, sumada a una campanya de poca producció. Per això, des del sindicat creuen que cal que les administracions estatal i catalana es coordinin per articular préstecs bonificats i sense costos d'avals. En aquest sentit, demanen adequar la fiscalitat de la pagesia que tributa a mòduls a pèrdua d'ingressos patida, així com incrementar, per llei, les despeses de difícil justificació a la qual tributa per estimació directa de l'IRPF.

Parlem amb Lluís Gaya, cap sectorial de l'olivera.