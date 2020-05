La demanda de menjar al banc dels aliments ha crescut un 40% per culpa de la crisi pandèmica

El Banc d'Aliments ha vist com la demanda de menjar durant l'estat d'alarma s'ha incrementat un 40% durant l'estat d'alarma.

La fundació ha atès vora 350.000 persones des que el govern espanyol va decretar l'estat d'alarma. "Ens trobem en el mateix pic que l'any 2009, quan va esclatar la crisi financera, però ara veiem que les perspectives són més esfereïdores".

Davant aquesta situació, la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un paquet d'ajudes de 4 MEUR per comprar aliments a petits productors i omplir els magatzems dels diferents bancs, cobrint les necessitats dels col·lectius més desfavorits.

Segons ha informat el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a través d'un comunicat, aquesta iniciativa pretén "donar suport econòmic als productors afectats per la pandèmia" i, al mateix temps, "ajudar els sectors socials més castigats per la crisi econòmica i social".

Els requisits per acollir-se a les ajudes son haver fer la Declaració Única Agrària (DUN), ser productor o forma part d'una cooperativa o d'una societat agrària, tenir la condició de microempresa o pime i haver tingut un decreixement de la facturació i una disminució en el canal de venda habitual de com a mínim el 30% durant els mesos d'abril, maig i juny d'enguany. En el cas de les entitats sense ànim de lucre, aquest percentatge ha de ser del 50% o superior.

Les ajudes per a cada productor seran, com a màxim, d'entre 4.000 i 10.000 euros segons el tipus de producte, mentre que les ajudes per les agrupacions de productors poden arribar als 75.000 euros. En tots dos casos, la Generalitat cobreix un 85% del valor del producte no venut. Pel que fa als productes de Denominació d'Origen Protegida (DOP) i d'Indicació Geogràfica Protegida (IGP), l'import pot arribar al 95%.

Els enviaments, a càrrec dels productors

L'entrega de productes es podrà fer del 20 de maig fins al 20 de juliol a les quatre delegacions que té el Banc dels Aliments a tot Catalunya. En aquest cas, l'enviament anirà a càrrec dels productors, els quals hauran de seguir una sèrie de criteris fixats per la Generalitat i que es troben disponibles a la web del departament.

El procediment serà el següent: abans de qualsevol lliurament, cada productor haurà de contactar amb la delegació del Banc dels Aliments per acordar les condicions de l'entrega. Un cop efectuat l'enviament, els productors hauran de conservar els albarans –pels productes carnis també s'hauran de presentar documents sanitaris de transport cap a l'escorxador i el document amb els pesos dels animals- per poder rebre les ajudes.

Un cop es publiqui l'orde d'ajuts (la data encara està per determinar), els productors podran presentar els documents que se'ls demanin de forma telemàtica a través del tramitador d'ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya (TAIS). El termini per presentar aquestes sol·licituds expirarà 15 dies després després de la publicació de la convocatòria.

Una iniciativa que "dóna oxigen" als petits productors

La consellera d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, creu que aquest paquet d'ajudes permeten donar "una mica d'oxigen" a un sector que durant els últims mesos "ha patit molt". La indústria agroalimentària "ja no dóna l'abast" per omplir els diferents magatzems que la fundació té repartits per tot el territori català i veu amb molt bons ulls la proposta de la Generalitat.