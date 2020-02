La demanda de mascaretes, puja exponencialment. Són realment útils?

Salut ha descartat de moment deu casos sospitosos de coronavirus fins aquest dimarts al matí, i ara n'estudia uns set o vuit més, segons ha explicat el secretari de Salut Pública, Joan Guix. També ha indicat que a partir d'ara s'incorporaran nous criteris a l'hora d'activar el protocol. Fins ara, els criteris epidemiològics establerts eren haver estat a Wuhan o en contacte amb algú amb la malaltia, i els clínics eren les infeccions respiratòries greus o bé tenir tos, dolor a la gola o febre. A partir d'ara, s'afegeix com a criteri, haver estat a Corea del Sur, Iran i les quatre regions italianes amb més casos. També s'incorpora el fet de tenir una infecció respiratòria de qualsevol classe, encara que no sigui greu.

La dona infectada pel coronavirus detectada a Barcelona és una italiana de trenta-sis anys resident a la capital catalana, segons ha explicat des de Madrid la consellera de Salut, Alba Vergés, abans de participar en la reunió del Consell Interterritorial de Salut. Va viatjar fa uns dies al nord d'Itàlia, en la zona de Bèrgam i Milà entre el 12 i el 22 de febrer, i ella mateixa va acudir a l'Hospital Clínic amb símptomes lleus. Vergés ha explicat que es troba bé. Ara s'està analitzant el seu entorn. La consellera ha destacat que els protocols han funcionat bé. La dona no pateix malalties prèvies. No obstant això, 25 persones que havien estat en contacte amb aquesta pacient han estat aïllades a les seves cases com a mesura de precaució.

Parlem amb Guillermo Bagaria, farmacèutic i membre del consell de farmacèutics de BCN.

