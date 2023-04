Demà es faran públiques les xifres de l'atur del mes de març que, previsiblement confirmaran la creació d'ocupació, a les portes de Setmana Santa i amb la mirada posada en la propera campanya d'estiu. Però no tothom té la sort de trobar feina... hi ha col.lectius especialment vulnerables, com són les persones en risc d'exclusió, els joves, les persones migrants. Es habitual que truquin a moltes portes i que els seus currículums acabin en un calaix. Per ajudar a aquestes persones a entrar en mercat laboral, la Fundació Endesa ha creat el programa “Canviant Vides”, Yolanda Bernal

I gràcies a aquest programa, la Maria Rosa fa 7 anys que va trobar feina. Estava separada amb dos fills i tirava endavant amb l'ajuda de la família, amics i dels serveis socials. Ara té un contracte indefinit, pot pagar un lloguer i valer-se per ella mateixa.

El missatge que vol donar és molt clar: és que hi ha sortida. Es habitual que quan una persona porta anys a l'atur i ha trucat moltes portes, acabi llençant la tovallola. Però ens ha explicat que l'acompanyament que fa aquest programa ha estat clau per tirar endavant.

La Maria Rosa és una de les persones que ha trobat feina a través del programa “Canviant Vides”, i ara que té una estabilitat laboral, es planteja fer de voluntària, per ajudar a altres persones en la seva mateixa situació.

Hi ha persones que justament ara estan iniciant el procés que ella va començar fa 7 anys. Es el cas de la Gènesis, que és peruana, i que va arribar a Espanya fa 1 any i mig. La seva situació econòmica és complicada. Ha buscat feina pel seu compte però ens ha explicat que les coses són molt diferents al Perú.

Gràcies al programa “Canviant Vides”, la Gènesis ara té les eines per enfrontar-se, per exemple, a una entrevista de feina:





L'objectiu de la Gènesis, com en el seu moment va ser el de la Maria Rosa, és trobar una feina per tenir estabilitat econòmica. Poder tenir una vida plena, amb garanties, mantenir a la seva família, sense haver de demanar ajudes.