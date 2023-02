Demà dissabte es celebra el Dia Mundial contra el Càncer

Demà, com cada 4 de febrer, es commemora el Dia Mundial contra el càncer. Una malaltia contra la que fa dècades que s'està lluitant, i en la que, afortunadament, els tractaments han avançat molt. La supervivència dels malalts de càncer cada vegada és més alta gràcies a la investigació. A hores d'ara, la bona notícia és que el 50% dels casos es curen.

I perquè això passi és molt important que hi hagi un diagnòstic precoç. Ho sap molt bé la Carolina Cusí, que ara té 24 anys, però que fa 4, quan tenia 20 i estava a la facultat, li van diagnosticar un linfoma de Hodgkin. Va anar al metge perquè li va sortir un petit bony al coll, però amb el temps va anar creixent fins que va tenir el tamany d'una pilota de golf. Van arribar les proves, la biòpsia, i el temut diagnòstic.

La Carolina està actualment curada d'aquest càncer. Reconeix que l'actitut és molt important a l'hora d'afrontar un tractament dur, i ella va optar sempre per l'humor. Insisteix, per activa i per passiva, que davant de qualsevol sospita, cal anar al metge, perquè ens pot salvar la vida:

Està clar que la combinació d'un diagnostic precoç, i la investigació de nous tractaments és clau per augmentar la supervivència dels pacients. En els darrers anys, l'avenç està sent espectacular. Fa 35 anys, la supervivència era del 30% i abans d'arribar al 2030, la previsió és que sigui del 70%...

Una previsió esperançadora que ens ha confirmat Josep Tabernero, que és cap del servei d'oncologia de l'hospital de la Vall d'hebron. Ens ha explicat que hi ha un medicament que ara entra en fase 2, és l'Omomyc. Fins ara, els resultats són positius pèrquè ha demostrat que pot detenir el creixement del tumor. Com aquest medicament n'hi ha d'altres que s'estan investigant. Però Tabernero deixa clar que alguns tractaments tradicionals no desapareixeran.

La investigació, i hem d'insistir en això, és el més important per continuar avançant. Està clar que no hi ha investigació sense finançament. I a hores d'ara, hem de dir que l'aportació pública és baixa, comparada amb altres päisos europeus, per tant aquí hi ha una assignatura pendent.

























Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado