Demà, dia 29, serà la darrera actuació del Gran Circ de Nadal de Girona "Adrenalina"

Inspirant-se de les propostes de circ internacional de qualitat que cada Nadal es realitzen en les grans capital del centre i nord d’Europa, el Gran Circ de Nadal de Girona és una producció de Circus Arts Foundation, la fundació cultural privada sense ànim de lucre que igualment produeix el Festival Internacional del Circ Elefant d’Or.

Cada edició atrau entre 17.000 i 19.000 espectadors i es presenta un xou totalment nou, concebut exclusivament per a Girona. Enguany la producció es titula “Adrenalina: Més enllà dels límits” i el seu eslògan “El Circ de Qualitat portat a l’extrem” resumeix bé l’eix central de l’espectacle que només es podrà veure a Girona del 25 i fins demà 29 de desembre: les emocions i risc fets espectacle per a una selecció d’artistes internacionals de primera divisió.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el Genís Matabosch, director de l'espectacle. "No ha estat difícil trobar als millors enguany, lamentablement amb la pandèmia molts circs no han presentat funcions. Nosaltres almenys sí" explica Matabosch "Lamentablement no podem dir que hagi estat el millor any. El confinament perimetral ens ha perjudicat molt i tenir l'entrada tampoc et permetia venir si eres de fora de la comarca del Gironès".

"Una cosa és clara, hem demostrat que es poden realitzar funcions complint amb totes les mesures de seguretat, hem adequat l'espai, hem proporcionat gel hidroalcohòlic, hem eliminat cafeteries perquè el públic no s'hagi de llevar la màscara durant la seva estada..." afirma Genís Matabosch.

"Adrenalina" és una hora i mitja plena d’emocions amb un planter d’excepcionals artistes totalment nous en un espectacle únic per a gaudir amb els teus. Una cita irrepetible per a riure, gaudir i admirar als principals talents de l’il·lusionisme i de l’acrobàcia en el marc d’un pavelló, el de Fontajau, reconvertit en circ estable per a l’ocasió.