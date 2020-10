Demà comença la BNEW amb l'objectiu de reactivar l'economia de BCN

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) ha invertit dos milions d'euros en el Barcelona New Economy Week (BNEW) per fer de la ciutat "la capital de la nova economia".

A La Linterna Catalunya hem parlat al Pere Navarro, delegat especial de l'estat al consorci de la ZFB "L'esdeveniment es dividirà en les categories d'immobiliari, comerç electrònic, indústria digital, logística i zones econòmiques i oferirà un "canal d'entreteniment" que demostrarà el "valor" de la capital catalana a través de la gastronomia, el disseny i la cultura." explica Navarro.

El delegat ens diu "El BNEW es presentarà en format de "canal de televisió" i tindrà lloc en cinc platós distribuïts entre l'Estació de França, Casa Seat i el Movistar Centre. L'esdeveniment compta amb 6.500 inscrits de 84 països i espera arribar als mil assistents presencials i 10.000 a través de la plataforma virtual."

L'esdeveniment està dirigit al públic professional i disposa d'una plataforma digital "de creació de negoci" que ha de permetre la interacció entre les diferents empreses. L'objectiu és traslladar les trobades de negocis de les fires presencials a la xarxa i permetre un "networking digital" a través de sistemes basats en intel·ligència artificial.

A través d'algoritmes, la plataforma proposarà als assistents contactes que puguin ser interessants i "recomanarà" persones amb qui es podrà parlar a través d'un xat o de videotrucades. Aquesta eina entrarà en funcionament el 30 de setembre, una setmana abans de l'esdeveniment, que se celebrarà entre el 6 i el 9 d'octubre.

Actualment, el BNEW té 6.500 inscrits, un 30% dels quals són assistents internacionals, i comptarà amb 350 ponents, la meitat dels quals són estrangers. El CZFB ha arribat a 52 acords amb clústers sectorials a escala global per fomentar l'esdeveniment i té 36 empreses patrocinadores. Pel que fa a l'impacte en el mercat laboral, l'organització del BNEW ha creat 140 llocs de treballs propis i més de 500 llocs indirectes, segons dades de la institució.

Més enllà de les ponències i les trobades de negocis, l'esdeveniment també comptarà amb un "canal d'entreteniment" que pretén ensenyar els "grans atractius" de Barcelona i "promocionar" el territori.

En aquest sentit, el CZFB ha arribat a un acord amb La Boqueria per transmetre en directe 'showcookings'. Aquests també es faran a Casa Seat i comptaran amb la presència de xefs com Nando Jubany o l'empresari Enrique Tomàs fent tasts de pernil. En l'àmbit cultural, es comptarà amb artistes com Suu, que actuaran tant en directe com en 'streaming'.

Aquest esdeveniment no se celebrarà en substitució als congressos organitzats pel CZFB, sinó que serà un "complement".