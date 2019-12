Demà aturades parcials de RENFE convocats pels sindicats CGT

Demà dia 5 de desembre Renfe aturarà parcialment la circulació de 155 trens, 28 AVE i llarga distancia i 127 de mitja distància, amb un total de 557 previstos, es veuràn afectats uns 11.550 viatjers. Aquests serà de 0 h a 4 h de la matinada, d'11 h a 15 h i de 20 h a 24 h. Amb aquesta vaga es vol reivindicar la falta de plantilla, per les jubilacions que s'estan produint, les baixes de plans de treball, etc. També trobem que la plantilla està una mica envellida i això suposa estacions tancades o privatitzades, l'eliminació de trens per falta de maquinistes, trens sense interventors, i quan un tren està malmès tarda el doble en arreglar-se per la falta de personal.

Aquest 2019 van marxar de RENFE més de 700 treballadors i encara no s'ha reposat ni un 80% d'aquestes baixes. Això repercuteix directament en el servei, i els treballadors de RENFE condiran que aquesta vaga és també pels usuaris, per poder oferir un millor servei a aquests, quan hi ha incidències, quan les taquilles estan tancades, etc.

Els repetits retards o trens que no han sortit és principalment per aquesta falta de personal que no donen l'abast, és cert que amb els plans de contractació estan entrant molt més personal jove, però res en comparació amb la gent que se n'ha anat. Les negociacions amb l'empresa no semblen que avancin, i això preocupa molt als treballadors. La propera jornada de vaga està convocada pel pròxim dia 20 de desembre.

Parlem amb Miguel Huélamo, representant CGT RENFE Catalunya.

