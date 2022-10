Dels nous ajuts als canvis a la factura: els detalls de les mesures per estalviar energia

El Consell de Ministres ha aprovat el decret llei de mesuresper a l'estalvi energètic i per contenir l'escalada dels preus per als consumidors.

El pla inclou més ajudes per a les famílies i també canvis en la factura. Sumant les diferents categories, el bo social elèctric cobriria fins a un 40% de les llars de l'estat, segons l'executiu espanyol.

La ministra per a la Transició Energètica, Teresa Ribera, ha destacat que aquest és el desè reial decret llei que aprova el govern espanyol des del juny del 2021 per la crisi energètica. "N'hi haurà més o no segons com evolucionin les circumstàncies", ha indicat.

Aquests en són els detalls:

S'amplia el bo elèctric per a famílies vulnerables

La primera de les mesures beneficiarà?1,3 milions de llars, que ja compten amb el bo elèctric.

Fins ara rebien un descompte d'entre el 60% i el 70% a les factures en funció del seu grau de vulnerabilitat, i ara el descompte s'incrementarà fins al 65% i el 80%, respectivament.

S'apuja el bo social tèrmic

També es duplica el pressupost destinat a pagar el bo social tèrmic.

L'ajuda mínima passarà dels 35 als 40 euros mensuals, una quantitat que creix en funció del grau de vulnerabilitat i de la zona climàtica on es trobi l'habitatge.

El govern espanyol assegura que el descompte creixerà de mitjana fins als 375 euros per llar.

Es crea el nou bo de justícia energètica

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Es crea de forma temporal una categoria de consumidors que podran optar al nou bo de justícia energètica, que permetrà obtenir rebaixes del 40% a la factura de la llum.

Podran sol·licitar-lo a una comercialitzadora de referència les llars formades per un adult amb ingressos màxims de 16.212 euros i de fins a 26.750 si està formada per 2 adults i dos nens, una xifra que pujaria als 27.700, amb l'increment de l'Iprem previst als pressupostos generals per l'any que ve.

Tarifa regulada (TUR) també per calderes comunitàries

S'obre la porta perquè aquells consumidors que viuen en unafinca amb caldera centralitzada també puguin contractar la tarifa regulada del gas, coneguda com la TUR.

Fins ara aquestes comunitats de veïns havien de contractar el servei del gas al mercat lliure, perquè el seu consum superava el límit dels 50 MWh anuals.

Això els obligava ara a suportar uns preus que de mitjana doblen i tripliquen els que ofereix la TUR, una tarifa regulada pel govern amb preus que varien trimestralment, però que cada vegada que es renoven tenen limitades les pujades al 15%.

La fórmula d'aquesta TUR Veïnal o Tur 4 es farà amb una ponderació en un 70% de preu de la TUR capat i un 30% amb el preu de la TUR sense capar.

Aquesta nova tarifacobrirà el 100% del consum equivalent al consum mitjà de la finca durant els últims 5 anys. Tot el consum que superi aquests valors es pagarà amb un recàrrec del 25%.

Serà una tarifa que estarà vigent fins a finals del 2023, com el topall a l'increment de la TUR 1, 2, 3, que també s'estén fins a aquesta data.

A canvi, però, s'exigeix a aquestes comunitats de veïns que instal·lin comptadors individuals a les finques abans del 30 de setembre del 2023; si no ho fan, hauran de pagar un recàrrec.

Un total d'1,7 milions de llars es beneficiaran de la reducció de més de la meitat del rebut amb aquesta mesura.



Nova factura de la llum al desembre

La factura del desembre incorporarà ja les novetats anunciades en el nou pla de seguretat energètica del govern espanyol.

Els clients podran saber llavors quin és el consum mitjà dels veïns del barri. L'objectiu, que comparant-se puguin saber si tenen encara més capacitat d'estalvi.

Serà una factura més transparent, ambconsells de consum; i el topall de gas, que ara cada comercialitzadora anomena i explica de manera diferent,s'unificarà, i el client podrà veure, a més, què hauria pagat sense el mecanisme en vigor.

Autoconsum: la distància entre generació i consum es duplica

En el terreny de la transició energètica, s'ha donat a conèixer una xifra que el sector esperava feia temps.S'incrementa dels 500 metres fins al quilòmetre la distància a la qual es poden ubicar les plaques solars per a autoconsum.

També s'obre una partida de 40 milions d'euros per canviar els comptadors de gas perquè, com els de la llum, siguin també telemàtics.

S'espera obtenir així un estalvi més gran en el consum. Com que es disposarà d'informació en temps real, s'evitaran les lectures estimades superiors a les reals, cosa que pot posar en dificultats econòmiques moltes llars. I les distribuïdores estalviaran en desplaçaments de tècnics per fer les lectures, ja que es podran obtenir de forma remota.