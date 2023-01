Un dels millors entrepans d’Espanya és català

L’entrepà de perdiu en escabetx de Javier Ruiz, del restaurant La Milla (a Marbella), ha guanyat la X Edició del Concurs d’Entrepans d’Autor del certamen de Madrid Fusión que s’ha fet aquest dimecres en aquesta cita gastronòmica, una de les més importants de l’estat.

El guanyador, aquest entrepà de perdiu, és una proposta tituladaFueron felices i elaborada amb pa de cervesa, perdiu en escabetx, paté de perdiu i verdures també escabetxades. S’ha imposat als altres cinc finalistes del concurs, que han presentat les seves creacions i han tingut una hora per elaborar-les en directe al davant del jurat.





L'entrepà finalista de Barcelona

I entre els finalistes hi havia un entrepà català, el que ha presentat el bar barceloní Inedit Cocinas del Mundo, titulat Porco Rosso, i creat pel cuiner Frank Díaz. Està fet de costella de porc cuinada a baixa temperatura i fumada amb llenya d’alzina, amb ceba envinagrada en llimona i acompanyada de salsa agredolça de nabius vermells i crema de castanyes. Tot això, amb pa d’olives Kalamata, coronat amb un cruixent de rosta i salsa al gust.

El pastrami d'aquest bar d'entrepans ja va guanyar el premi al millor entrepà d'Espanya el 2019. En aquesta ocasió, per fer l'entrepà de porc, han agafat com a base una recepta de la casa, però hi han afegit alguns tocs.

"Fem molta cuina internacional, al local. Per Nadal tenim molts clients americans i canadencs, i ells cuinen molt amb porc, nabius i castanya. Com ja fèiem el porc, vam decidir agafar aquesta recepta, i modificar-la, fent servir el greix que té el porc i per elaborar una salsa amb la castanya, el nabiu per donar un toc àcid i taronja per donar amargor. La ceba suavitza el conjunt" segons el chef.

A partir de la setmana vinent ja es podrà menjar aquesta creació al local, al barri de Gràcia de Barcelona, a un preu entre els 4,90 i els 9,90 euros, depenent de la mida.