El 55% dels joves no trien els estudis que realment els agraden

L'adolescència és un període en el que els joves encara no es coneixen gaire a si mateixos. Això fa que algunes eleccions, com escollir quina carrera vols estudiar, siguin més difícils. Segons un estudi fet per la UAB, el 55% dels adolescents trien estudis que no coincideixen amb els seus interessos reals. Parlem amb el professor Ramon Cladelles, que ens explica que “caldria rebre orientació a la ESO. El problema actual és que hi ha molt poca orientació als centres. Se li dona molta menys importància a la que realment hauria de tenir. És un nombre molt gran d'adolescents que no tenen eines a l'abast. Són qüestionaris que et pregunten quines coses t'agraden, sense mesurar realment els teus interessos reals. Nosaltres presentem una eina on a l'eqüació de tot el que seria orientació vocacional inclou quins són els veritables interessos o preferències implícites. Sovint no s'escull el que a un li agradaria estudiar, sinó el que et dona la nota. Però moltes vegades es fan eleccions per pressions familiars, per considerar que certes eleccions tenen més prestigi social, o que té més sortida a nivell econòmic, o perquè realment un creu que li agrada allò, quan realment li agrada un altre cosa. Si no es tenen les eines per diferenciar el que tu creus que t'agrada del que realment t'agrada, moltes vegades pots pensar que has d'anar cap a un camí i després descobreixes que no has encertat, i això és el que crea frustracions, abandonaments. Una tria equivocada farà que ens dediquem a una cosa que no ens agrada durant 40 anys, i això és molt greu i se li ha de donar molta importància. Aquesta nova eina no et pregunta què t'agrada més, si això o allò. Tot es basa en allò que declara la persona. I en la nostra nova eina no es fan preguntes, sinó que hi ha diferents imatges que es corresponen amb una temàtica, i a partir d'aquí els alumnes tenen 20 minuts per decidir quina d'aquelles temàtiques consideren que els agraden i quanta estona estan. I la màquina, que ho enregistra tot durant els 20 minuts, pot veure realment el que de debò t'agrada.