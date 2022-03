El 60% dels joves es mostren insatisfets amb el seu aspecte físic

L'Agència de Salut Pública de Barcelona ha enllestit la nova edició de l'enquesta “Factor de Risc” en estudiants de secundària. Aquesta enquesta es realitza periòdicament als centres d'educació secundària de Barcelona, i el seu objectiu és conèixer els comportaments i actituts relacionats amb la salut dels alumnes d'entre 13 i 19 anys. Segons aquesta enquesta, tot i que empitjoren alguns indicadors respecte l'any 2016, la població adolescent de Barcelona presenta una bona salut global. Li preguntem a la Lucía Artazcoz, Directora de L´Observatori de Salut de la Agència de Salut Pública, que ens diu ; “Una de les preguntes principals que es fa en aquesta enquesta és com consideres que és el teu estat de salut, i la gran majoria, més del 80%, considera que la seva salut és excel.lent, molt bo, o bo, i aquest és el millor indicador que tenim. La majoria també valoren positivament la seva relació amb la família i amb l'escola. Si que es posen de manifest desigualtats de gènere i socio econòmiques. La majoria d'indicadors que analitzem, que són bastants, observen desigualtats. Molts dels indicadors són pitjors en les noies, i també són pitjors entre nois o noies que viuen en barris més desfavorits. També hem trobat que més del 60% de nois i noies d'aquesta edat, entre 13 i 19 anys, estan insatisfets amb la seva imatge corporal, i a més a més això ha augmentat des de la passada enquesta, al 2016, ha augmentat 19 punts porcentuals en nois i 11 punts en noies. Abans la pressió social per una imatge perfecta afectava sobretot les noies, en el sentit que hem d'estar perfectament guapes, perfectes i primes, però aquesta pressió social s'està traslladant també als nois, amb una imatge estereotipada dels nois, de la masculinitat, relacionat amb la vigorexia, allò d'estar fort, de la “tableta de xocolata”. La discriminació de gènere existeix, tot i que estem parlant d'edats molt joves. En aquesta enquesta preguntem per diversos motius de discriminació, i en els dos sexes el principal motiu de discriminació és l'aspecte físic. Però en segon lloc el motiu és la discriminació per raó de sexe o de gènere. I això fa empitjorar la salut mental entre la població adolescents. Tots aquests aspectes dels que parlem, la insatisfacció amb la imatge corporal, la discriminació, sabem fa anys que s'associa a una pitjor salut física i també mental