Joan Arnedo és professor dels estudis d'informàtica, multimèdia i telecomunicació i a més director del màster de disseny i de desenvolupament de vídeo jocs de la UOC. Amb ell volem parlar de vídeo jocs i d'un estudi, del que també és coautor, que diu que el 60% dels infants entre 8 i 11 anys juguen al Fortnite: "És una dada preocupant, l'edat mínima recomanada per jugar a aquest joc és de 12 anys." explica Arnedo.

És un jos adequat per als petits? "Volíem constatar amb dades el que de manera intuitiva tots podíem veure. El Fortnite si que té aspectes que són violents, per això es recomana que es tinguin al menys 12 anys per jugar." diu l'investigador "En aquest cas la violència és purament fantàstica, és semblant a la violència que podem veure en dibuixos animats com el Correcaminos o Tom i Jerry, no és una violència visceral, és com d'acudit".

El Fortnite és un joc gratuït i molt addictiu. De fet ha generat 3.000 milions de dòlars en beneficis. Li volem preguntar al Joan quines són les claus perquè un joc sigui tan addictiu: "En el cas del Fortnite hem volgut analitzar què té que fa que ens agradi tant. És una barreja entre el joc de les cadires, el tocar i parar, i el fet i amagar." explica "No només s'han de matar els uns als altres sinó que també et pots amagar. Això unit a certs elements de personalització, i si afegim una bona campanya de publicitat, doncs ja tenim un producte de masses".

El joc és gratuït, però sí és cert que hi ha coses dins el joc que inciten a comprar: "De fet això de poder fer compres mentre jugues és una de les bases que fa que no es pugui jugar si ets menor de 12 anys. En teoria no són els nens els que compren, sinó els pares, però sí és cert que hi ha una incitació a comprar certs elements." raona Joan Arnedo "Hem traslladat el que abans passava al pati, al món virtual. Abans els nens volien portar les millors bambes, i ara volen tenir la disfressa o l'arma més cara i més potent del joc" conclou l'investigador de la UOC.