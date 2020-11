El 34% dels catalans dorm pitjor per culpa de la Covid-19

Catalunya afronta la segona ona de la pandèmia i un dels efectes més invisibles en la nostra societat -però que passarà factura- és el notable descens de la qualitat del somni entre els catalans.

La situació d'incertesa que estem vivint desemboca en un augment de nivells d'estrès i preocupació constant pel treball i la salut, la qual cosa comporta alteracions en la nostra rutina de somni i desencadena greus conseqüències en el nostre benestar físic i també emocional.

El 42% dels catalans es fiquen al llit més tard, el 43% matinen més i el 34% dormen pitjor que abans de la pandèmia

Com estan canviant les rutines de somni entre els catalans a causa del Covid-19? Es dona llum sobre la importància de comptar amb una bona higiene de somni per a suportar, de la millor manera possible, la pandèmia tant a nivell físic, com a emocional.

Canvis que la pandèmia ha provocat en el somni dels catalans:

1. L'hora de ficar-se al llit s'ha modificat: un 42% dels catalans es fiquen al llit més tard més tard que abans de la pandèmia i la majoria coincideix que es fiquen al llit després de les 00.00 hores.

2. L'alarma sona abans: el 71% dels catalans ha canviat la seva hora d'aixecar-se i un 43% ha avançat l'alarma i es desperta ara abans que previ a la pandèmia.

3. Ara ens despertem més a la nit: l'estudi confirma que, a causa de la pandèmia, un 29% dels catalans es desperta més durant la nit.

4. La qualitat del somni és pitjor: el 34% dels catalans afirma dormir pitjor des que va arribar la pandèmia i, per tant, no està satisfet amb la seva qualitat del somni.

5. Major somnolència durant el dia: el 34% dels catalans afirma tenir més somnolència durant el dia. Una pitjor higiene del somni de manera sostinguda en el temps produeix que durant el dia ens trobem amb menys energia per a afrontar la jornada i una sensació de cansament constant.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb el dr. Francesc Segarra, de la clínica de la son del doctor Estivill, “el somni ens permet no sols descansar físicament, sinó també tenir un repòs mental i emocional." explica Segarra "Dormir pitjor influeix negativament, per exemple, sobre l'estrès i en la nostra resposta a aquest. Però no sols això, sinó que és important conèixer que molts dels trastorns mentals com a ansietat o depressió es vinculen amb alteracions del somni, ja que provoca l'aparició d'estats emocionals negatius”.

"Per això, per a poder descansar millor i trobar-nos amb suficient energia és imprescindible cuidar el nostre cos i comptar amb una bona alimentació, realitzar exercici físic, tenir bons hàbits higiènics, així com una rutina apropiada que reguli els ritmes de descans i somni." explica el dr. Segarra.

Per això és necessari conscienciar a la població de la importància de tenir una rutina de somni saludable.