"Del inconveniente de haber nacido". La IA sotmesa a judici moral

Víctor Esquirol és crític de cinema i cada divendres ens recomana i analitza tres pel·lícules d'estrena i si no hi ha estrenes... tres pel·lícules de les diferents plataformes. El cinema mai acaba. Aquestes són les tres recomanacions d'avui:

"Del inconveniente de haber nacido"

Elli és una androide i viu amb un home al qual anomena pare. És capaç de rememorar vacances i qualsevol altra cosa que ell programi perquè ella recordi.

Durant el dia es deixen portar per l'estiu i a la nit ell la porta al llit. Dissenyada per a assemblar-se a un dels seus records, realment sembla estar viva, a vegades fins i tot sembla somiar, i no obstant això no deixa de ser un robot, un contenidor per a uns records que ho són tot per a ell i res per a ella. Aquesta és la història d'una màquina i dels fantasmes que tots portem en el nostre interior.

"Millenium actress"

Fa trenta anys, Chiyoko Fujiwara va ser l'estrella més important del cinema japonès, però, de sobte, va desaparèixer. Un dels seus majors admiradors, el realitzador de documentals Genya Tachibana, viatja fins a l'apartat refugio de muntanya en el qual viu per a entrevistar-la.

Una vegada allí, lliurament al seu ídol de joventut una vella clau que va trobar entre les restes del seu antic estudi. Com si la clau hagués obert les portes de la seva memòria, Chiyoko comença a recordar la història de la seva vida. D'aquesta manera, viatja des del remot passat fins al distant futur a través de mil anys, traspassant la frontera que separa la realitat de les pel·lícules que han format gran part de la seva vida.

"Érase una vez en Venezuela"

Fa no gaire temps, la vida a Congo Mirador, un poble flotant a poca distància del llac Maracaibo, era atractiva i bohèmia. Avui es troba afectada per les corrupteles i el canvi climàtic que provoca que els seus habitants abandonin la població a poc a poc, podrint-se entre la pol·lució i la negligència: una petita però profètica reflexió sobre l'estat actual de Veneçuela.

Allà continuen intentant donar vida al lloc la senyora Tamara, representant del partit chavista al poble; i Natalie, la professora, contrària a tot el que significa el poder avui dia; totes dues dones reflex d'un país dividit.