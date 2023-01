D'aquí a poques setmanes s'aprovarà al Congrés dels Diputats la nova llei de protecció dels animals. Una llei, pactada entre el PSOE i Podemos, que ha posat en peu de guerra a les entitats animalistes. El motiu és que els gossos de cacera s'han quedat fora d'aquesta llei i per tant es queden desprotegits, i molts d'aquests gossos de cacera són maltractats o abandonats pels seus propietaris quan ja no poden fer la seva funció. Què diuen aquestes entitats?

El que sospiten és que darrera d'aquesta llei hi ha la mà del sector de la caça. Yolanda Segura, que és portaveu del PACMA, el partit animalista, parla del lobby dels caçadors. Un lobby molt poderós, a qui no l'interessa que els seus gossos estiguin inclosos en aquesta llei, i per això, segons el PACMA, han pressionat, fins a aconseguir-ho. La Yolanda Segura diu que aquí hi ha els interessos d'un sector que han primat per sobre dels propis animals

La llei s'està tramitant actualment al Congrés, d'aquí a unes setmanes podria quedar aprovada i desde el PACMA avisen que no es quedaran de braços creuats

Qui tampoc no entén que es faci una distinció amb els gossos de cacera són els veterinaris,que els consideren animals igual i per tant es mereixen la mateixa protecció..

I es que aquesta nova llei considera que els animals de companyia, les mascotes que tenim a casa, no són objectes sino éssers que tenen sensibilitat. Essers vius que mereixen un reconeixement. La pregunta que es fan els veterinaris, com el Xavier Barnils, és per què els gossos de caça no es poden considerar de la mateixa manera.

Xavier Barnils introdueix un altre argument i és que la nova llei obliga a tenir una assegurança de responsabilitat civil, els propietaris també han de fer un curs de formació, i es prohibeix que els animals estiguin tancats més de 24 hores, sense supervisió. Un caçador acostuma a tenir més d'un gos i tot això seria difícil de complir segons Barnils.

Més qüestions que contempla la nova llei: multes de fins a 200 mil euros en casos greus d'incumpliments. I presó si es maltracta un animal i acaba morint.