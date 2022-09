Danys per temporals: què fer?



Les tempestes dels últims dies han afectat diverses zones d'Espanya, amb inundacions i causant danys a camps, vehicles i habitatges. Qui es fa càrrec d'això? T'aclarim les coses, perquè sàpigues com actuar si ets un dels afectats.



Qui paga els desastres naturals?



En aquests dies moltes zones del nostre país s'han vist afectades per DANA (Depressió aïllada en nivells alts), fortes pluges, tempestes, calamarses, s'han deixat sentir en molts llocs, deixant després de si inundacions, riuades, ensulsiades d'arbres i murs... El fet cert és que bastants consumidors han vist com els seus vehicles o els seus habitatges sofrien les conseqüències del temporal. I davant els molts danys materials soferts, sorgeix la pregunta: qui es farà càrrec d'aquests danys?



Riscos extraordinaris? Respon el Consorci



Les asseguradores consideren riscos extraordinaris els causats per fenòmens de la naturalesa, des d'inundacions, a huracans, terratrèmols... i també uns altres com els danys causats per actes de terrorisme. En principi aquests riscos no són assumits per les asseguradores privades, sinó pel Consorci de Compensació d'Assegurances, un organisme públic que funciona com a asseguradora enfront d'aquests sinistros causats per fets extraordinaris. Ara bé, el Consorci només respon si l'usuari té prèviament contractat una assegurança.

Davant el temporal i les inundacions d'aquests dies, en aquelles zones on s'hagin donat les condicions establertes per a un risc extraordinari pel Consorci de Compensació d'Assegurances, aquest organisme serà qui es faci càrrec de les indemnitzacions per als vehicles i habitatges, sempre que estiguin assegurats i, en el cas dels automòbils, encara que només sigui amb la Responsabilitat Civil.



I si els meus danys no són extraordinaris?

Si per les inclemències del temps has sofert danys que no provinguin d'un risc extraordinari, des d'OCU t'animem a revisar el teu segur, perquè podria fer-se càrrec d'aquests danys... sempre que tinguis contractada la cobertura adequada:

En el cas d'automòbils, podran reclamar els danys a les companyies d'assegurança els usuaris que tinguin contractat una assegurança de danys propis en la modalitat de tot risc (on normalment estan coberts els danys per calamarsa com a impacte o xoc d'objectes), els qui tinguin una assegurança amb llunes, en cas que hi hagués trencament d'elles, i també els qui tinguin una assegurança que cobreixi només la Responsabilitat Civil, perquè des de juliol de 2016 aquestes pòlisses també inclouen el recàrrec de riscos extraordinaris.



En els habitatges, hi ha alguns riscos i fenòmens de la naturalesa que sí que estan coberts per l'assegurança de llar quan no arriben als límits d'intensitat a partir dels quals intervé el Consorci.