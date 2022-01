Cursos per aprendre a ser pares

Sovint a la vida, per apendre primer cal desaprendre, i això és el que pasas quan parlem de la paternitat. Els models clàssics de pares autoritaris, ja no funcionen a la societat actual. Per això molts homes que han de ser pare recòrren a l'ajuda externa per trobar referents que s'assemblin més a la seva manera de ser. L'Institut Català de la Salut, en coordinació amb l'Ajuntament de Barcelona, ha organitzat uns cursos de preparació a la paternitat. Parlem d'aquests cursos de pares que aprenen a ser pares amb l'Esteve Segura que és tècnic del departament de prevenció de violències masclistes i responsable tècnic de El Plurar, que ens explica com van sorgir aquests cursos: “La idea va nèixer fa temps, volíem que aquelles persones que anaven a ser pares es plantegessin el rol de l'exercici de la paternitat, que pensèssin en coses en les que potser no havien pensat mai. Parlar de temes de gènere, perquè això de la paternitat va molt més enllà de canviar un bolquer o fer un biberó. Un naixement implica uns canvis importants a la dinàmica familiar, a la dinàmica de parella, i cal pensar en la co-responsabilitat en les tasques domèstiques, també el tema de la responsabilitat afectiva dels pares, quin és le nivell d'afectivitat que els pares donaran als seus fills, tenint en compte que venim d'un model amb pares menys presents. Pensar el temps que destinaran aquests pares en la criança dels seus fills. Es dona per suposat la capacitat de criança, i a vegades en els homes aquesta necessitat d'expressar dubtes i emocions és més difícil, sembla que els homes no ens podem permetre expressar aquesta vulnerabilitat. Si algú es vol apuntar a aquests cursos es poden posar en contacte amb les seves llevadores, és un programa que està a Barcelona,”