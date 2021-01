El curs escolar es reprèn amb la incògnita de si finalment caldrà tancar els centres

El curs escolar es reprèn aquest dilluns a Catalunya després de les vacances de Nadal amb la incògnita de si finalment caldrà tancar els centres en algun moment per l'evolució de la pandèmia.

El Govern posa el bon exemple del primer trimestre, quan es van mantenir les escoles obertes malgrat la segona onada. Diferents veus han demanat tancar o, en tot cas, endarrerir la represa del curs.

Argumenten la situació pandèmica però també la introducció de la soca britànica. Alguns experts sostenen que té més incidència en els menors, però d'altres ho neguen.

Al marge dels escolars que no podran tornar als centres educatius per la nevada d'aquest cap de setmana, el curs s'ha représ avui dilluns amb dubtes planejant sobre la seva continuïtat de forma presencial. Educació i Salut ja van prendre una primera decisió d'endarrerir la tornada a l'11 (havia de ser el 8) per deixar més dies entre les reunions de Nadal i la tornada als centres.

El Govern ha adoptat noves restriccions per intentar contenir la pujada sostinguda de casos. Alguns experts han demanat que entre aquestes noves mesures es plantegi també el tancament dels centres educatius, si més no de secundària. Entre els defensors d'aquesta tesi hi ha Alex Arenas, Salvador Macip o Oriol Mitjà.

També sindicats de professors reclamen endarrerir la tornada, com a minin fins que es faci el cribratge després de les festes de Nadal.

A La Linterna Catalunya hem parlat amb la Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC "Per a començar hem tornat a fer classe sense que ens hagin fet ni una sola prova PCR. Creiem que no s'està sent gens prudent en aquest retorn a les classes, els indicadors estan molt pitjor que al setembre." explica la portaveu d'USTEC.

Per què s'han reprès les classes a pesar que els experts en salut ho desaconsellen?

La portaveu de USTEC creu tenir la resposta. "Les eleccions estan molt a la vora, no podem evitar veure un factor clarament polític, i no de seguretat de salut pública, en aquesta decisió" afirma Iolanda Segura.